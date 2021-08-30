中捷公司推捷粉優惠 議員：不如北市及桃園

中捷公司推捷粉優惠，市議員陳世凱（左）、林德宇（右）認為優惠比不上北市及桃園。（記者蘇金鳳攝）

2021/08/30 18:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線運量太低，市議員陳世凱、林德宇今天在市議會質詢表示，目前市府所推出捷粉優惠不如台北市、桃園市所提優惠，建議推出更好的定期票優惠，而且應該要開始養量，才能讓捷運綠線的運量逐步提昇。

市長盧秀燕說，現在是疫情，並不推運量，必須讓乘客維持適當距離，但未來則可評估。

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市議員陳世凱表示，台中捷運自通車以來運量不斷下降，遇到疫情更雪上加霜，日前推出捷粉優惠期許提升運量，中捷公司指出初期以15%為目標，未來希望至少達到20%。

陳世凱強調，優惠方案不如推出相同方案的台北市，且未推出定期票方案，這對於運量提升恐毫無幫助，以桃園捷運而言，推出的30天方案是直接以票價7折計價，而另一團體限定方案更是直接打了5折。

台北捷運更推出了1280可當月不限次搭乘數捷運、公車甚至騎乘i-bike的定期票方案。

陳世凱指出，台中捷運曾表示須等到運量成熟後才推出定期票優惠等相關方案，但正確的是要推出優惠方案後吸引民眾搭乘甚至養成搭乘習慣後才能使搭乘率提升，要求中捷公司研擬相關方案來提升搭乘率。

陳世凱說，雖然還在疫情期間，避免群聚減少風險是必要的，但台中捷運公司應預先做好準備，待將來疫情穩定後，可以馬上推出相關方案，吸引民眾搭乘。

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