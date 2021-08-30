大熊貓「團團」生日前腹痛 生日蛋糕由女兒「圓仔」代吃

圓仔代吃阿爸生日蛋糕。（本報合成）

2021/08/30 14:01

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園今天上午為大貓熊「團團」和「圓圓」舉辦17歲生日慶祝活動，團團昨天卻有疑似腹痛徵兆，雖狀況已好轉，短時間內仍不宜攝取過多較精緻的食物，因此今天慶生趴改由女兒「圓仔」來代替爸爸吃蛋糕、接受大家的祝福。

大貓熊圓圓8月30日生日、團團9月1日生日，由於兩隻貓熊生日差2天，保育員每年都會發揮滿滿創意準備蛋糕一起慶生。保育員今天（30）特別準備給一個圓的三層水果慶生蛋糕，蛋糕基底和所有的配件都以圓形元素來製作。不過團團昨（29日）卻出現有腹痛等不適的症狀，所幸經獸醫師看診並服用了幫助消化的藥物後排黏液便，症狀已獲得緩解，精神和進食情形已與平常沒有兩樣。

請繼續往下閱讀...

動物園認為團團短時間內不適合攝取過多的精緻食物，希望讓牠消化系統獲得充份的休息，因此今天慶生活動改由圓仔代表團團接受祝福。不過圓仔今天一度在樹上不肯下來吃蛋糕，後來進入隔離室，保育員又送上一個單層的水果蛋糕給牠享用。

動物園表示，圓圓現在仍維持「一打一」帶小孩，由於貓熊寶寶活力驚人，一睜開眼就要跟媽媽玩、吸奶，圓圓常累到還來不及回到心愛棲架上，就在路邊倒地睡著。姐姐圓仔雖然度過假孕期恢復正常生活，但在假孕期前需要大量進食來面對後續的不適，體重也達新里程，假孕期後體重仍在高點，保育員因此準備特製配方的「減肥窩窩頭」，希望能夠讓牠恢復到標準的體重。

大貓熊妹妹「圓寶」現在也像吹氣球一樣變大，體重已經來到42.5公斤，保育員最怕小孩「耍賴」不回家，因為已經無法抱她回家了。

「圓仔」代班爸爸「團團」，也獲得一個小蛋糕分享生日的喜悅。（圖由動物園提供）

動物園準備三層豪華大蛋糕。（圖由動物園提供）

圓仔開心吃甘蔗。（圖由動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法