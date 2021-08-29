台中環半島到花蓮義剪 理髮師送小朋友開學禮

小時候在花蓮成長的6年，是理髮師Nini最快樂的童年時光，長大後成為理髮師，特別回到花蓮服務，細心地替呂小妹妹剪了清爽短髮。（記者花孟璟攝）

2021/08/29 19:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕壽豐鄉豐田火車站前的「五味屋」公益商店今年邁入13年，提供偏鄉弱勢小朋友課輔及打工學習機會，今天除了有公益特賣會，還有來自台中的理髮師Nini吳旻蓉，開車「環半島」來到花蓮為五味屋的孩子免費剪髮。Nini說，想到能夠幫助到有需要的孩子和長輩，從台中到花蓮的路程也就不覺得遠了。

30歲理髮師Nini的爸媽，曾在東華大學學生餐廳「湖畔餐廳」工作，她也是第一屆東華附幼的學生，從小就有大學生哥哥姊姊天天陪她做功課，一起在校園「走跳」，參加大學社團學柔道，萬聖節還到教授宿舍「Trick or Treat」，對Nini而言，在大學校園的童年是她最快樂的時光；Nini的爸媽也大方慷慨，不僅優惠價給吃飯的學生，即使後來舉家搬到台中，也都定期捐米給育幼院。

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後來Nini的媽媽因緣際會得知，東華環境學院老師顧瑜君在壽豐鄉豐田社區創辦「五味屋」，在社區開二手公益商店、陪伴弱勢孩子長大的故事，十分感動，寫Email重新聯繫上小時候就認識的顧老師，希望也能為花蓮的孩子做點什麼。

理髮師Nini說，她定期幫孩子義剪，也一直想要尋找真正要幫助的人，因為小時候在東華生活了6年，「有一個緣份在這裡」，後來知道有五味屋之後，她想辦法和小時候就認識的顧老師聯繫上，但因疫情緣故，義剪一直無法成行，由於9月即將開學，特別在開學前到花蓮「作為給小朋友的開學禮物」。

義剪活動今天上午在五味屋「見性工坊」外搭棚子，替10多位小朋友理髮，即將升上小三的呂小妹妹由阿嬤陪同前來，留著及腰長髮的小妹妹決心剪短髮，Nini細心地觀察妹妹的頭型，為她濃密的長髮打薄層次，成為輕盈的短髮造型，讓小妹妹露出開心的笑容，細心的Nini也將小妹妹剪下的長髮束成2綹，讓她帶回去珍藏，剪完頭髮的孩子們還寫下小卡片，表達對Nini姊姊的謝意！

除了早上的義剪，下午也在牛犁社區協會協助下，到豐田社區為弱勢長輩「到宅剪髮」，有1位阿嬤看到理髮師到家裡，問起「可以找鄰居阿嬤一起」？顧瑜君說，這時才知道，鄰居阿嬤因行動不便，更加需要到宅剪髮服務，連同阿嬤照顧的3個隔代教養孩子也全都一起來，成為「剪1個送4個」的溫馨故事，1天下來將近有40位小朋友及長輩接受義剪。

Nini為了今天第一次到花蓮義剪，昨天就和朋友從台中開車出發，經過北台灣「環半島」到花蓮。Nini說，自己很少開長途車，這次並不覺路程遙遠，因為能幫到有需要的孩子和長輩，意義很不一樣，未來也還要繼續奉獻自己小小的力量。

顧瑜君說，Nini真的有心，她從台中開車過來，車上還載了一批物資、包括1個二手幾近全新的Prada名牌包要給五味屋義賣，外加一筆捐款，未來也將長期與五味屋一起合作提供義剪。她說，她知道Nini為善不欲人知，卻忍不住全爆料出來，真的很謝謝她，為了不辜負Nini的善心，名牌包將會找一天舉辦網路拍賣會，敬請關心五味屋的朋友們一起期待！

小妹妹剪去長髮換上清爽短髮，陪同前來的阿嬤（左）和小妹妹都很滿意，理髮師Nini也很有成就感。（記者花孟璟攝）

五味屋13周年公益特賣在見性工坊舉行，二手商品3件100元及許多限量特惠，吸引民眾前來尋寶。（記者花孟璟攝）

「謝謝Nini姊姊到這邊幫我們剪頭髮」！接受義剪服務的孩子們，在小卡片上寫下感謝。（記者花孟璟攝）

義剪團隊也到社區長輩家中「到宅理髮」。（五味屋提供）

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