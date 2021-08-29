為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    奧運舉重鄒族美少女方莞靈 返鄉代言大阿里山高山茶

    奧運舉重鄒族美少女方莞靈（左）返鄉體驗採茶。（記者蔡宗勳攝）

    奧運舉重鄒族美少女方莞靈（左）返鄉體驗採茶。（記者蔡宗勳攝）

    2021/08/29 19:40

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕東京奧運台灣舉重國手、嘉義縣鄒族美少女方莞靈今天返鄉代言大阿里山高山茶，除到茶園重溫兒時跟著奶奶採茶樂趣，也到茶體驗日光萎凋等過程，客串泡茶師直說阿里山高山茶甘甜可口，不愧是「世界第一等」。

    在東京奧運舉重比賽拿下女子49公斤級第4名的方莞靈，招牌甜美笑容被譽為鄒族美少女，已經舉家搬至台南市居住的她，因奧運瞬間成名後，並不忘本，昨天是奧運結束後第二度返嘉參加活動，並深入偏遠的高山茶園實地採茶，過程相當辛苦，但方莞靈不喊累，依舊笑容可掬。

    方莞靈舅舅、嘉義縣議員武清山指出，方莞靈讀到樂野國小二年級時，因媽媽工作的關係搬到台南市居住，但跟家鄉仍互動熱絡，這次回故鄉是奧運比賽返國後第2次，因時間比較充裕，安排到達邦村特富野的高海拔茶園體驗採茶，並到新福源製茶廠了了解日光萎凋等過程，也希望藉這個機會行銷世界第一等的大阿里山高山茶。

    方莞靈說，讀幼兒園的時候常跟著奶奶去茶園採茶，那時候因個子小，經常躲在茶叢中玩樂，這個童年記憶仍歷歷在目，這次彎著腰採茶又是不一樣的體驗，沒一個兒就汗如雨下，真的很辛苦，覺得甘甜的故鄉茶來之不易，有機會就會大力幫忙行銷。

    奧運舉重鄒族美少女方莞靈（中）返鄉採茶。（記者蔡宗勳攝）

    奧運舉重鄒族美少女方莞靈（中）返鄉採茶。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    東奧》「舉重精靈」方莞靈和媽媽團聚又親又抱 盼3年後站上頒獎台
    2021/08/12 16:21

    東奧》「舉重精靈」方莞靈和媽媽團聚又親又抱 盼3年後站上頒獎台
    驚喜！南市府幫忙修繕媽媽租屋處 舉重精靈方莞靈：真的嗎？
    2021/08/07 18:46

    驚喜！南市府幫忙修繕媽媽租屋處 舉重精靈方莞靈：真的嗎？

    全台唯一波灣富裕債
    東奧》楊勇緯、羅嘉翎等人今返台 謝長廷送機伴手禮曝光
    2021/07/28 13:33

    東奧》楊勇緯、羅嘉翎等人今返台 謝長廷送機伴手禮曝光
    腰帶黑翻紅 方莞靈收割第4
    2021/07/25 05:30

    腰帶黑翻紅 方莞靈收割第4

    定期定額智能版！看看你適合哪種投資方式？
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播