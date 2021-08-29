奧運舉重鄒族美少女方莞靈 返鄉代言大阿里山高山茶

奧運舉重鄒族美少女方莞靈（左）返鄉體驗採茶。（記者蔡宗勳攝）

2021/08/29 19:40

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕東京奧運台灣舉重國手、嘉義縣鄒族美少女方莞靈今天返鄉代言大阿里山高山茶，除到茶園重溫兒時跟著奶奶採茶樂趣，也到茶體驗日光萎凋等過程，客串泡茶師直說阿里山高山茶甘甜可口，不愧是「世界第一等」。

在東京奧運舉重比賽拿下女子49公斤級第4名的方莞靈，招牌甜美笑容被譽為鄒族美少女，已經舉家搬至台南市居住的她，因奧運瞬間成名後，並不忘本，昨天是奧運結束後第二度返嘉參加活動，並深入偏遠的高山茶園實地採茶，過程相當辛苦，但方莞靈不喊累，依舊笑容可掬。

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方莞靈舅舅、嘉義縣議員武清山指出，方莞靈讀到樂野國小二年級時，因媽媽工作的關係搬到台南市居住，但跟家鄉仍互動熱絡，這次回故鄉是奧運比賽返國後第2次，因時間比較充裕，安排到達邦村特富野的高海拔茶園體驗採茶，並到新福源製茶廠了了解日光萎凋等過程，也希望藉這個機會行銷世界第一等的大阿里山高山茶。

方莞靈說，讀幼兒園的時候常跟著奶奶去茶園採茶，那時候因個子小，經常躲在茶叢中玩樂，這個童年記憶仍歷歷在目，這次彎著腰採茶又是不一樣的體驗，沒一個兒就汗如雨下，真的很辛苦，覺得甘甜的故鄉茶來之不易，有機會就會大力幫忙行銷。

奧運舉重鄒族美少女方莞靈（中）返鄉採茶。（記者蔡宗勳攝）

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