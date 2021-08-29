BNT疫苗12至18歲學生優先打 彰化縣：比照流感接種模式

BNT疫苗優先給12至18歲學生施打，彰化縣衛生局表示，將比照流感疫苗接種模式開打。（記者劉曉欣攝）

2021/08/29 19:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕BNT疫苗抵台後將優先提供12至18歲的學生施打，許多學生與家長都很關心；彰化縣衛生局長葉彥伯表示，一切比照流感疫苗入校園接種模式辦理！

葉彥伯表示，彰化縣學生流感疫苗的接種率約為85％，全縣國中、高中學生總數約為6萬人，未來BNT疫苗進入國、高中校園開打，就比照以往流感疫苗入校模式辦理，也就是先發放疫苗接種的家長同意書，再根據同意書來進行造冊，只要疫苗一到就安排醫師入校施打，預估打完全縣國、高中學生約需2、3個星期的時間。

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葉彥伯指出，以目前預約平台的情況來看，BNT疫苗預約人氣高，也會連帶提高家長同意接種的意願，不過，由於接種年紀一定要年滿12歲，差一天都不行，如果有國一學生因未滿12歲無法施打，可以等到年滿12歲再安排接種；而高中職夜校學生如果超過18歲也可參加在校接種；而在接種當天因身體不適的學生，也可以改期再打。

葉彥伯表示，BNT每瓶約可提供5、6人接種，屆時因身體關係需要改期接種的學生，就必須湊滿人數再來接種，也就是在校無法如期接種的學生，有可能就改到衛生所施打，最重要的就是提高疫苗涵蓋率。

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