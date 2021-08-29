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    彰化「快樂屋」租約到期 400毛小孩恐再度流浪

    彰化快樂屋流浪動物之家租約到期，地主要以1600萬賣地，園主許議仁夫婦無力承購，400隻毛小孩恐再度流浪。（記者陳冠備攝）

    彰化快樂屋流浪動物之家租約到期，地主要以1600萬賣地，園主許議仁夫婦無力承購，400隻毛小孩恐再度流浪。（記者陳冠備攝）

    2021/08/29 18:15

    〔記者陳冠備／彰化報導〕「我們只想要一個安定的家」，社團法人彰化縣快樂屋流浪動物關懷協會收容近400隻流浪犬貓，是彰化少數合法，空間最大的流浪動物收容所，長期幫地方解決流浪動物問題，不過因園區租約到期，地主有意拋售1600萬元，但協會根本無力支付，最快年底就須遷離，400隻毛小孩恐再度面臨無家可歸。

    快樂屋流浪動物關懷協會成立僅2年，但該協會經常協助政府捕捉的流浪動物做安置，包括遭重刑犯惡意虐待成雙眼失明的名種犬等，都照顧得無微不至，為讓場域永續經營，該協會近日積極募款購地，但2個月來僅募得約150萬元，連目標1/10都不到，彰化縣前縣長魏明谷近日前往了解，肯定協會付出，也呼籲政府應儘快協助購買該地，以解決彰化縣流浪動物問題。

    快樂屋流浪動物關懷協會總幹事許議仁表示，他在北斗鎮復興路經營素食自助餐，但經常看見門口有流浪狗被車輛撞傷、撞死，13年前他在北斗地區承租一塊地開始安置流浪狗，當時收容100多隻，後來地主已賣地為由要求離開，8年前再遷移至目前場地，約5分地大，已安置370隻流浪狗，數十隻流浪貓等，每月負擔十多萬飼料費、醫藥費等，不過政府跟善心人士偶有提供補助。

    許議仁說，園區收容的每隻浪浪均是彰化縣內的流浪犬貓，大部分都是因為車禍、生病或是遭捕殺，經由通報後去搶救回來安置，也經常收到政府抓補後幫忙代養委託，甚至還有一重刑犯惡意虐待成雙眼失明的名種犬等，而收容的犬貓一律結紮，3/4也有晶片，讓每隻毛小孩身心健康，所以常有民眾來認養。

    只想秉持初衷！許議仁說，為了表達照顧流浪犬理念，他與太太搬至園區居住，朝夕與牠們相處，所以每隻毛小孩他都叫得出名字，而園區每日沖水2次，維持衛生、降低異味，並斥資近400萬元整建場地，包括建置4個大型化糞池等，讓排廢水流出來都是乾淨透明的，所以8年來極少被檢舉過，近日也獲農委會同意，補助安裝隔音牆，但要求需取得土地，但買地金額實在過於龐大，根本難以負擔，希望善心人士能先幫忙承購，他們日後會分期付款買回來。

    魏明谷表示，2017年他就任期間，彰化縣政府有意斥資7600萬建設可愛動物教育園區，可惜礙於地方民眾反對沒蓋成，但流浪狗問題一直沒解決，還造成縣府唯一的收容所「爆棚」，如今只能仰賴民間幫忙代養，讓彰化縣近年流浪犬數量減少，這些愛爸愛媽功不可沒，不夠他們也面臨難題，希望縣府採用不同的思維，突破障礙，協助用地取得或租用，補助增加更多的民間代養機構，提高收容量。

    彰化縣快樂屋流浪動物關懷協會在溪州鄉承租5分地安置毛小孩，是彰化少數合法，空間最大的流浪動物收容所。（記者陳冠備攝）

    彰化縣快樂屋流浪動物關懷協會在溪州鄉承租5分地安置毛小孩，是彰化少數合法，空間最大的流浪動物收容所。（記者陳冠備攝）

    快樂屋流浪動物園區園區每日沖水2次，維持衛生、降低異味，並斥資近400萬元建置4個大型化糞池等，汙染問題極少被檢舉。（記者陳冠備攝）

    快樂屋流浪動物園區園區每日沖水2次，維持衛生、降低異味，並斥資近400萬元建置4個大型化糞池等，汙染問題極少被檢舉。（記者陳冠備攝）

    快樂屋流浪動物園區收容的每隻浪浪均是彰化縣內的流浪犬貓，也經常收到政府抓補後委託代養，甚至還有遭惡意虐待成雙眼失明的名種犬等。（記者陳冠備攝）

    快樂屋流浪動物園區收容的每隻浪浪均是彰化縣內的流浪犬貓，也經常收到政府抓補後委託代養，甚至還有遭惡意虐待成雙眼失明的名種犬等。（記者陳冠備攝）

    彰化縣前縣長魏明谷在臉書貼文肯定協會付出，也呼籲政府應儘快協助購買該地，以解決彰化縣流浪動物問題。（翻攝魏明谷臉書）

    彰化縣前縣長魏明谷在臉書貼文肯定協會付出，也呼籲政府應儘快協助購買該地，以解決彰化縣流浪動物問題。（翻攝魏明谷臉書）

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