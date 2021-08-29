他問為何台灣紅綠燈會倒數秒數？ 網︰因為沒數字台灣人會闖

旅日網友發問「為什麼台灣很多紅綠燈都會顯示數字」，引發鄉民熱議。（圖擷自PTT）

2021/08/29 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕不少台灣駕駛或許早已習慣各大路口紅綠燈會顯示紅燈「倒數讀秒」，然而這項設置其實並非各國皆有，一名歸國網友近日注意到此「奇景」，忍不住發文問卦「為什麼台灣很多紅綠燈都會顯示數字」，引發熱議。

一名旅居日本的網友在《PTT》八卦版發文表示，前陣子回台探親時注意到台灣許多紅綠燈都會「讀秒」，當數字數完就會變成綠燈。原PO說自己在日本住了一段時間，去過很多地方也從沒見過這種會顯示數字的紅綠燈，讓他不禁納悶這樣的設計到底有何意義，「難道都不會干擾駕駛行駛時的判斷嗎？」

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貼文一出引發鄉民熱議，留言紛紛寫道「有計時的好像都是紅燈時間較長的路口」、「習慣紅燈秒數長機車先熄火，車排N檔」、「因為沒數字台灣人會闖紅燈，很好笑但卻是事實」、「我遇過倒數完還沒變綠燈，然後一堆人衝出去，反而更危險」、「顯示時間至少你不用抬頭盯著它90幾秒，頭很酸耶」、「有秒數比較不會有人一直催油門」。

另有網友認真回應指出，台灣交通部門以前的大方向是「提升紓解效率」，而非交通安全，所以才出現讀秒機制，「這個秒數倒數基本上可以降低車流啟動的遲滯時間，但缺點就是總有駕駛人搶秒數闖黃紅燈」，導致路口硬闖的交通事故頻傳。

回文網友接著憶起前幾年去歐洲觀摩當地交通工程的經驗，補充說這種秒數倒數在歐洲是不會出現的，「日本也沒看過，後來才知道這個東西在先進國家是不被允許的，那你也知道，台灣的交通有台灣的玩法，紓解是第一，安全才是第二」。

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