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    83年老店結束營業！ 台中「幸發亭蜜豆冰本舖」：不敵疫情

    幸發亭蜜豆冰本舖1938年發源於台中第一市場，「來一碗蜜豆冰」是中區人共同的記憶。（取自幸發亭蜜豆冰本舖臉書，本報合成）

    幸發亭蜜豆冰本舖1938年發源於台中第一市場，「來一碗蜜豆冰」是中區人共同的記憶。（取自幸發亭蜜豆冰本舖臉書，本報合成）

    2021/08/29 18:52

    首次上稿 15:38
    更新時間 18:52

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市中區、83年歷史的幸發亭蜜豆冰本舖今天在臉書粉專PO文，宣布因不敵疫情結束營業，消息傳出，讓當地人很吃驚，因為該店的蜜豆冰已陪伴當地人、甚至台中市人80多年的時光。

    幸發亭第三代經營者陳微竹表示，去年因疫情國外觀光客不來，還有台灣觀光客撐著，但今年５月台灣三級警戒，連台灣人都不能入內食用，她難以支撐，因決定結束營業，但會再看看；民眾若想吃冰可以到她妹妹們在北平路及健行路開的店享用。

    陳微竹表示，幸發亭蜜豆冰本舖1938年發源於台中第一市場，由創始人陳溪在台中火車站以手推車沿街叫賣方式經營，當時蜜豆冰是參考日本四果冰再加上10多種自製配料製成。

    民國32年於第一市場擁有自己的攤位，名為辛發亭；再一次大火中所幸只有招牌和少部分店面受損，火災後便改名為「幸發亭」，就是取其希望能夠化辛酸為幸運。

    幸發亭蜜豆冰本舖有著12種豐富配料的蜜豆冰，是許多學生、阿兵哥、台中人記憶中的好味道，目前已交由第三代經營。

    不過，第三代經營者今天在臉書宣佈結束營業，臉書網友回應紛紛表示不捨，店家也在臉書回應，謝謝支持者愛護。未來有新的點會發布在粉專。

    對於幸發亭蜜豆冰本舖要結束營業，讓從小在中、西區長大的市議員江肇國表示吃驚。江肇國指出，幸發亭蜜豆冰本舖是是中區傳統名店，是他阿公輩的愛店，而他的爸爸也常告訴他，年少當兵時，回家就愛吃這一碗蜜豆冰。

    對於幸發亭蜜豆冰本舖要結束營業，他覺得很可惜，希望經營者能再考慮，繼續傳承好滋味，「來一碗蜜豆冰」畢竟是中區人共同的記憶。

    位在中區83年傳統老店「幸發亭蜜豆冰本舖」今天在臉書宣佈結束營業。（取自幸發亭蜜豆冰本舖臉書）

    位在中區83年傳統老店「幸發亭蜜豆冰本舖」今天在臉書宣佈結束營業。（取自幸發亭蜜豆冰本舖臉書）

    位在中區83年傳統老店「幸發亭蜜豆冰本舖」，時常在臉書粉專貼上好吃的冰品照片。（取自幸發亭蜜豆冰本舖臉書）

    位在中區83年傳統老店「幸發亭蜜豆冰本舖」，時常在臉書粉專貼上好吃的冰品照片。（取自幸發亭蜜豆冰本舖臉書）

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