研發車門開啟警示系統 台東女中一年級3女生獲旺宏科學獎佳作

台東女中3名一年級學生謝炘妤、莊文淇、彭昱綺組隊研發車門開啟警示系統，獲得旺宏科學獎佳作。（台東女中提供）

2021/08/29 09:14

〔記者黃明堂／台東報導〕台東女中3名一年級學生謝炘妤、莊文淇、彭昱綺組隊研發車門開啟警示系統，有助於降低汽車開門肇事機率。報名參加今年的旺宏科學獎，在眾多競賽作品中脫穎而出，獲大會頒發佳作獎。

東女表示，今年邁入第20屆的旺宏科學獎是國內歷史最悠久的高中生科學獎之一，長期鼓勵高中生主動探索科學的精神與培養創造發明的潛力。今年報名與頒獎都在疫情警戒期間，在校園停課，實驗室及野外採集活動無法正常進行等多重因素影響下，依然有來自全國133所學校，654件作品參與競賽，竸爭激烈。

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東女數理實驗班一升二年級學生謝炘妤、莊文淇、彭昱綺同學，在學校老師謝建智指導下，以「車用開門快速警示裝置」為主題，在654件作品中拿到佳作。

此主題針對台灣汽車駕駛或乘客開啟車門時，經常未注意後方車輛人員狀況，導致機動車輛閃避不及，時常造成碰撞事故及傷亡事件。因此學生發想設計一個快速且低成本的車門開啟警示系統。此系統不僅靈敏度佳，並且警示功能顯著，能夠及早預警後方人車，增加機車與自行車騎士的反應時間，達到行車用路更加安全的效果。

校方說，學生從日常生活之中檢視問題並尋求解決之道，即是108課綱課程所強調與重視的。3位同學的表現，正是展現了目前教育中核心素養能力的最佳實證。

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