台中市各大學9月開學 實體、遠距教學作法不一

中興大學決定9月15日開學後線上教學至10月3日。（興大提供）

2021/08/28 20:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕9月1日全國高中職以下實體開學，而國內大學將於9月中旬陸續開學，教育部已授權各校自行評估疫情，彈性上課，中興大學考量15日開學後3天即為中秋連假4天，增加密集性人潮跨區移動及群聚等風險，決定9月15日至10月3日全部課程實施線上教學，中市包括台中科大、亞洲大學也進行線上遠距教學至10月初，但靜宜、逢甲、東海大學、勤益科大仍維持實體開學上課。

中興大學表示，經校方「傳染病緊急應變工作小組」第10次會議決議，依近期疫情狀況，並考量本校學生來自全台各地，共同科目、通識及部分選修科目均採跑堂方式進行，加上學生於校外之住宿環境不易掌握，且開學後3日即為中秋連假4天（9/18-9/21），勢必會增加密集性人潮跨區移動及群聚等風險。另相關流行病學調查亦顯示大學以上學生族群染疫風險高於高中以下學生族群，故為維護校園安全並觀察疫情之變化，於9月15日至10月3日全部課程實施線上教學演練，亦利於師生（含新進教師、新生等）熟悉校內線上學習工具。

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靜宜大學則表示9月20日開學，9 月22日上課，因應防疫規定，凡修習人數及授課教師（含協助團隊）合計超過室內80人、室外300人上限者，請各授課教師進行分流上課，並配合安排學生固定座位上課、若 CDC 防疫規範另有更動，將依最新公告修正。另全體課程仍須提供六週線上課程，供境外生居疫期間線上學習。

由於教育部已授權各校自行評估疫情，彈性上課，全國北、中、南部的大學開學上課情形不同，有確定實體開學，部分決定線上遠距教學。

靜宜大學9月20日開學，22日正式上課。（靜宜提供）

學生整理各大學實體開學或線上遠距上課。（翻攝自Dcard攝）

學生整理各大學實體開學或線上遠距上課。（翻攝自Dcard攝）

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