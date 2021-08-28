台南磐果舞蹈劇場首演〈荔鏡記〉 傳承新營土庫竹馬陣

竹馬戲〈荔鏡記〉在鹽水永成戲院紀錄演出。（記者楊金城攝）

2021/08/28 19:49

〔記者楊金城／台南報導〕磐果舞蹈劇場獲南市文化局藝文紓困藝陣深耕計畫補助，今天（28日）在鹽水永成戲院推出竹馬戲〈荔鏡記〉的成果紀錄演出，未對外開放，但仍不減其精彩度，這場世界首演，展現在地藝術團隊對地方文化傳承的投入與創新展現。

新營土庫土安宮保存全台唯一的竹馬陣，獲列入台南市定傳統表演藝術，磐果藝術總監趙芳燁在機緣下獲得竹馬陣師父花龍雄等耆老的首肯傳承藝陣，打破竹馬陣不外傳且傳男不傳女的規定，2016年磐果首度將竹馬陣帶進劇場，推出「竹馬陣～何斌勇退荷蘭軍」舞劇，大受好評，隨後走遍台南20多所國小推廣竹馬陣及竹馬戲。

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這齣〈荔鏡記〉為竹馬戲最具代表戲碼，源自中國明代傳奇作品，由趙芳燁擔任藝術總監，台中新民高中表演藝術科主任陳莎莉擔任戲劇指導，連佳宣擔任舞蹈設計。

趙芳燁說，磐果結合劇場創作元素，改編竹馬戲傳統劇目，以中國舞蹈方式呈現並帶入現代社會議題，為跨界、跨時代、跨領域全新的藝術創作。

4位舞者王歆維、李承維、陳詩函、陳楚庠表演精彩。現場更邀請竹馬陣3位耆老花龍雄、林宗奮、蔡金祥和竹馬陣權威成功大學施德玉教授觀賞，留下紀錄。

位在新營的磐果舞蹈劇場25年來致力推動南市舞蹈藝術與在地文化結合，並培育舞蹈人才，也獲邀參與各國國際民俗藝術節，讓世界看見台灣的舞蹈表演藝術，趙芳燁說，磐果將繼續進行舞蹈編創及推廣藝術普及化，吸引民眾進場看表演關心藝術。

竹馬戲〈荔鏡記〉由磐果趙芳燁擔任藝術總監，台中新民高中表演藝術科主任陳莎莉（後排右一）擔任戲劇指導，連佳宣（後排左一）擔任舞蹈設計，在開演前與演員、竹馬陣耆老合影留念。（記者楊金城攝）

竹馬陣耆老林宗奮（左起）、花龍雄、蔡金祥在現場小露藝陣技藝。（記者楊金城攝）

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