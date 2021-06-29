台中市連4天「加零」 市府宣佈居檢及隔離採檢陰性會主動簡訊通知

市長盧秀燕宣佈今天零確診。（市府提供）

2021/06/29 17:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市今天本土確診第4天加零，市長盧秀燕呼籲不要輕忽，並宣佈中央6月27日新的邊境管制規模，民眾於居家檢疫或居家隔離解除前均需進行PCR採檢，若採檢是陰性，中央雖要民眾自己上網查，但台中市則是主動通知，若是要解除前還未有結果，也會用簡訊通知，不要讓民眾擔憂。

台中市今（29）日召開防疫記者會，宣布再度本土零確診，已連續4日「嘉玲」報到，市長盧秀燕表示，請民眾不要鬆懈，發現最近人流有回來，如中捷綠線，疫情開始時只1、2000人，最近竟有4、5000人，採買人潮也多了，請民眾分流一次買足。

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盧秀燕表示，因應中央宣布新的邊境管制規範，民眾境外返國不能在居家檢疫，只能在集中檢疫所及居家檢疫替代所，不管是居家檢疫或居家隔離，解除前均需進行PCR採檢，市府對此制定更周延的作業機制，會安排民眾搭防疫計程車到醫院檢疫，陽性通知就住院，陰性市府會主動用簡訊告知，跟中央要求自己上網去查不一樣。

衛生局長曾梓展表示，中央對於邊境管制有新的規範，從國外入境居家檢疫及確診個案接觸者居家隔離解除前安排PCR採檢，居家隔離是衛生局通知居，居家檢疫是民政局通知。

在解除前會安排防疫計程車至醫院去採檢，若檢驗結果陽性，衛生局會第一時間通知，並安置至醫療院所；若檢驗結果陰性，市府也會主動以簡訊通知，讓民眾安心返回社區，還要自主管理７天，民眾也可自行從健保APP查詢檢驗結果。

曾梓展表示，受檢民眾請佩戴口罩、攜帶健保卡及身分證或護照，搭乘所安排的防疫計程車前往指定醫院，依中央規定，相關檢驗費用由公費支應，民眾自行負擔掛號費、部分負擔及交通費。

民政局長吳世瑋表示，台中市的居家檢疫的人數目前為1100，每日都有增減7、80位。

吳世瑋表示，針對「非重點高風險國家」的入境旅客，自6月27日起規定一律入住「防疫旅宿」，在台中稱之為「居家檢疫替代所」，或自費入住「集中檢疫所」，且須於檢疫期滿前進行一次PCR檢測，民政系統將請轄區里幹事針對PCR陰性報告發出簡訊，並提醒居檢者檢疫結束後，須進行自主健康管理7天，且避免非必要性外出。後續身體若有不適或需評估就醫，請撥打1922或台中市衛生局0928-912578，由醫護人員給予建議。

此外，有關台中市確診個案目前病況，衛生局長曾梓展表示，台中目前本土累計確診192例，其中161例出院，11例無症狀，10例輕症，2例中症，4例重症，4例死亡；另台中社區快篩情形，昨日快篩501人，結果全數陰性。

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衛生局長曾梓展談居家隔離及居家檢疫解除前要進行PCR。（市府提供）

民政局長吳世瑋談居家檢疫解除前要進行PCR。（市府提供）

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