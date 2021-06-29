幫丁守中打疫苗的振興醫院獲配百瓶 衛生局：共37醫院配發未獨厚

北市衛生局副局長陳正誠表示，丁守中在振興醫院提報的名冊中列名董事，是否屬於行政人員已行文請中央釋示；而衛生局5月份配發北市37家醫院疫苗，並未獨厚振興醫院。（北市府提供）

2021/06/29 17:27

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨前立委丁守中自爆5月26日已接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗，台北市政府追查發現與丁守中同批在振興醫院打疫苗的名單多達百人，議員許淑華更爆，市府5月24、27、28日共配發該院100瓶疫苗，遭外界質疑特權；台北市衛生局今解釋，丁守中為醫院董事，是否屬於第一類的醫院行政人員還要請中央釋示，而5月衛生局配發全市37家醫院疫苗，並未獨厚振興醫院。

振興醫院幫丁守中等百餘人施打疫苗，遭質疑是「好心肝」事件翻版，許淑華再爆市府5月24日至28日間給了振興醫院100瓶疫苗，至少可供1000人施打，質疑另有隱情，要求市府盡快說明清楚、別再隱匿。

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台北市衛生局副局長陳正誠今於北市防疫記者會上表示，醫院內的醫事及行政人員皆屬於第一類施打對象，而丁守中在振興醫院提報的行政人員名冊中列名董事，是否屬於行政人員已行文請中央釋示；而衛生局5月份配發北市37家醫院疫苗，包括24、27、28日都有配發給其他醫院，並未獨厚振興醫院。

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