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    國3高原交流道通車 全天順暢

    高原交流道匝道、周圍平面道路未見車流。（記者許倬勛攝）

    高原交流道匝道、周圍平面道路未見車流。（記者許倬勛攝）

    2021/06/29 17:04

    ［記者許倬勛／桃園報導］國道3號「高原交流道」（龍潭第二交流道），今日中午12點通車，市府交通局分析，由於非假日加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間，不論國道、周圍平面道路，均未出現明顯車流。

    高原交流道位於昔日的龍潭收費站，新設南北向4個匝道出入口，下匝道東接高原路往銅鑼圈地區、龍潭市區，或往東通龍源路接台3乙線可至石門水庫、中科院龍潭園區，下匝道往西走高原路則到小人國、六福村、大北坑休閒農業區及渴望園區，路程節省1、20分鐘不等。

    交通局規劃運輸科長曾啟倫說，在高原交流道通車前，車潮只能由龍潭或關西交流道行下途經龍潭市區，大昌健行路口、中正路等路段，每逢連續假期，警方都得加派人力疏導，成為交通死結，通車後可大幅緩解上述窘境，用路人不必再透過龍潭、關西交流道前往目的地。

    家住中壢區、在六福村動物園工作的江先生說，今日通勤藉高原交流道上下班，未見明顯車流，一路順暢，且聯外道路高原路跨越橋由雙向4車道拓寬為雙向6車道，也大幅紓解尖峰時刻的平面車流，行車體驗提升相當有感。

    交通局表示，將配合高速公路局觀察通車後沿線匝道及周邊平面道路交通狀況，持續評估相關管制措施；龍潭警方考量高原交流道剛開放通行，用路人不熟悉路況，會加派警力疏導車流順暢。

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