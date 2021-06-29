不想理訂單註明「放家門外」 外送員聽對方微弱聲音秒上樓

武漢肺炎疫情期間，許多民眾仰賴外送服務，而外送員也希望能保持安全距離。示意圖。（資料照）

2021/06/29 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，許多民眾仰賴外送服務，而外送員也希望能保持安全距離；1名外送員在臉書指出，今（29日）看見顧客在訂單註明送上樓，原本不想理他，但通完電話後聽見對方微弱的聲音，讓他立刻有所警覺跑上樓。

有外送員透過臉書社團「外送員的奇聞怪事」指出，今天接到1張送餐訂單，客人留言註明請外送員把餐點送上樓，放在顧客家門外的鞋架上，外送員原本不想理會這項要求，到達顧客住宅大樓後用電話告知「放在一樓的管理室了」，但聽見店那頭傳來微弱的聲音說：「好的，謝謝」。

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外送員當下立刻警覺到事情不對勁，詢問管理員才知道原來對方是1位不良於行的年長獨居人士，外送員立刻和管理員表明要將餐點送上樓，管理員也立刻拿出大樓門禁感應卡，讓外送員替年長者送餐，外送員說：「我想大部分的外送員都會盡到他們的本份。但是那種不尊重我們的奧客，就慢慢等吧！」

許多網友看完這篇貼文，都對於外送員的行為感到溫暖，紛紛留言稱讚他「外送員們辛苦了，不方便出家門的也辛苦了」、「版主好人一生平安」、「很多人都會說你送上樓我不開門彷彿覺得這樣就可以阻擋病毒，那些懶得下樓什麼理由都會出來」、「你會有好報的」、「真的好感動」。

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