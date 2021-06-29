為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不想理訂單註明「放家門外」 外送員聽對方微弱聲音秒上樓

    武漢肺炎疫情期間，許多民眾仰賴外送服務，而外送員也希望能保持安全距離。示意圖。（資料照）

    武漢肺炎疫情期間，許多民眾仰賴外送服務，而外送員也希望能保持安全距離。示意圖。（資料照）

    2021/06/29 17:27

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，許多民眾仰賴外送服務，而外送員也希望能保持安全距離；1名外送員在臉書指出，今（29日）看見顧客在訂單註明送上樓，原本不想理他，但通完電話後聽見對方微弱的聲音，讓他立刻有所警覺跑上樓。

    有外送員透過臉書社團「外送員的奇聞怪事」指出，今天接到1張送餐訂單，客人留言註明請外送員把餐點送上樓，放在顧客家門外的鞋架上，外送員原本不想理會這項要求，到達顧客住宅大樓後用電話告知「放在一樓的管理室了」，但聽見店那頭傳來微弱的聲音說：「好的，謝謝」。

    外送員當下立刻警覺到事情不對勁，詢問管理員才知道原來對方是1位不良於行的年長獨居人士，外送員立刻和管理員表明要將餐點送上樓，管理員也立刻拿出大樓門禁感應卡，讓外送員替年長者送餐，外送員說：「我想大部分的外送員都會盡到他們的本份。但是那種不尊重我們的奧客，就慢慢等吧！」

    許多網友看完這篇貼文，都對於外送員的行為感到溫暖，紛紛留言稱讚他「外送員們辛苦了，不方便出家門的也辛苦了」、「版主好人一生平安」、「很多人都會說你送上樓我不開門彷彿覺得這樣就可以阻擋病毒，那些懶得下樓什麼理由都會出來」、「你會有好報的」、「真的好感動」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    下大雨叫外送竟是請求「道路救援」 原PO讚：根本生活智慧王
    2021/06/23 12:29

    下大雨叫外送竟是請求「道路救援」 原PO讚：根本生活智慧王
    外送員曝「領完餐點馬上結婚」嚇到他 網笑：愛情來得太快
    2021/06/19 17:11

    外送員曝「領完餐點馬上結婚」嚇到他 網笑：愛情來得太快

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    物流人員叫早餐暖舉感動外送員！網友直呼：好人一生平安
    2021/06/19 14:25

    物流人員叫早餐暖舉感動外送員！網友直呼：好人一生平安
    疑外送員被要求送餐上樓不爽 竟在公寓樓梯間尿尿還吐檳榔汁
    2021/06/18 14:15

    疑外送員被要求送餐上樓不爽 竟在公寓樓梯間尿尿還吐檳榔汁
    顧客只穿內褲問「要進來嗎」？ 外送員：真的要保護自己
    2021/06/17 23:02

    顧客只穿內褲問「要進來嗎」？ 外送員：真的要保護自己
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/29 15:52

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/29 10:10

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播