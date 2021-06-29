桃園4大夜市聯合聲明「快撐不下去」 市府：防疫優先

桃園的四大夜市聯合發出陳情，盼市府同意復業。圖為三級警戒前中原夜市人潮。（記者魏瑾筠攝）

2021/06/29 15:07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市的4大夜市配合防疫政策，自上月15日起停業至今約1個半月，攤販們只能啃老本度日，有人因身上背負多項貸款「撐不下去」，改當美食外送員，4大夜市聯合提出陳情盼桃園市政府同意夜市復業，並額外給予紓困補助，疾呼「攤販們一條生路」；桃園市政府經濟發展局長郭裕信表示，針對夜市是否開放目前各縣市做法不一，但桃園市的態度認為還是要以防疫為優先，傾向不開放。

桃園市中壢觀光夜市管理委員會主任委員鄒年炳表示，桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、龍潭觀光夜市以及八德興仁觀光夜市均因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，自5月15日起配合3級管制及市府防疫措施停業至今已經超過1個月，原先大家都同意配合停業至7月12日，但這個週末開始桃園確診人數已經變少，台北市昨天也開放夜市營運，盼市府可以體諒攤商生計，同意提早復業，並強調各夜市管委會將落實配合政府各項防疫措施。

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鄒年炳無奈說，夜市攤商配合市府停業超過1個月，生計大受影響，攤商們都是吃老本在撐，許多年輕人背負房貸、車貸因為實在撐不下去，所以轉做美食外送員，也希望市府能協助給予額外紓困補助，並強調各夜市已做好防疫準備，以中壢夜市為例，將採單進單出，且入口處會派專人量額溫、酒精消毒，並做好實聯制登記，且攤位也會有實聯制，他認為，即便夜市復業，也不會有太多人潮，但至少可以讓攤商有點收入維生。

郭裕信坦言，桃園市並無特別針對夜市編列紓困預算，但中央給予的紓困很多元，有的攤商加入漁保、農保可領紓困，有的是自營工作者加入工會也可以領，即便都領不到還有衛生福利部的急難紓困補助，若是年收入超過申請條件，也可以向中央銀行申請紓困貸款。

郭裕信說，4大夜市約有1000攤，要是1攤給1萬元，就要1千萬元，其他配合停業的還有八大行業、娛樂場所等，紓困不可能只給夜市。

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