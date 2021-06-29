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    農委會祭優惠 邀全民挺17萬噸芒果

    農糧署長胡忠一（左起）、農委會副主委陳添壽、農委會國際處長林家榮共同出席線上記者會，邀民眾用行動挺台灣芒果。（圖由農委會提供）

    農糧署長胡忠一（左起）、農委會副主委陳添壽、農委會國際處長林家榮共同出席線上記者會，邀民眾用行動挺台灣芒果。（圖由農委會提供）

    2021/06/29 13:01

    〔記者邱芷柔／台北報導〕全台芒果年產量達17.4萬噸，每年5月到8月為台灣芒果產季，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，加上產地屏東發生Delta病毒（印度變異株）感染案例，降低消費者購買意願，不過現在有不少民眾開始用行動打破謠言，讓屏東芒果買氣熱絡，對此農委會今（29日）也舉辦線上記者會，重申全球目前並未有因蔬果及包裝而染疫的案例，並祭出網購平台「滿500送50優惠」，邀民眾一起力挺台灣芒果。

    繼彰化大埔鄉的葡萄被汙名化染疫後，屏東枋山的愛文芒果也因Delta變異株步上後塵，網路謠傳Delta變種病毒會沾染在芒果上，讓無辜果農淪為網路謠傳下的受害者。

    農糧署署長胡忠一指出，國內專家已澄清，全球目前並未有因蔬果及包裝而染疫的案例發生，其實最可怕的是「謠言病毒」，芒果農一年只收成一次，全年辛苦竟受流言波及，特別感謝陸續有國人用行動破除謠言，金管會主委黃天牧也特別致電，表達號召各家金融業大量購買，讓買氣逐漸回溫。

    不過疫情期間國內外銷售不易，農委會表示，為方便民眾購買，明（30日）起將和15家電商合作，推出「臺灣農產嘉年華－芒果狂饗曲」，消費者只要到網路上搜尋「台灣嘉年華」 即可選購全台不同品種芒果，無論是最受消費者喜愛的愛文，還是「芒果界LV」夏雪，還有蜜雪、金煌、黑香、紅龍、土芒果等，都能透過網購平台，體驗專屬夏季的國產芒果好滋味。

    農委會表示，消費者至活動官網芒果專區購買生鮮芒果，享滿500元即可獲得由農委會回饋、電商業者代送的50元折價券、紅利點數、等值商品或現金折扣，此外還可以登錄發票，每週抽小家電及鳳梨福袋，每週四晚上8點在臉書粉絲頁還有網紅、明星介紹芒果新吃法。

    全台芒果種植面積約1萬3650公頃，收成後可銷售量約17.4萬公噸；農委會也表示，除了屏東，台南、台東也是台灣芒果重要產地，今年3月至5月乾旱影響，果實顆粒較往年小，但風味及品質特佳，「甜度比往年還高！」且芒果含有豐富維他命A、B1、B2、C等營養分，非常適合防疫期間全家大小每人1顆，增強抵抗力。

    除了網購平台，農委會也提供產地購買方式，方便民眾選購國產芒果。（圖由農委會提供）

    除了網購平台，農委會也提供產地購買方式，方便民眾選購國產芒果。（圖由農委會提供）

    農委會推出「臺灣農產嘉年華－芒果狂饗曲」，活動自6月30日起至7月31日止。（圖由農委會提供）

    農委會推出「臺灣農產嘉年華－芒果狂饗曲」，活動自6月30日起至7月31日止。（圖由農委會提供）

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