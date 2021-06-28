不太一樣！美捐贈莫德納疫苗檢驗通過 與歐洲進口貨有7大差異

食藥署完成檢驗後的封緘作業。（食藥署提供）

2021/06/28 22:21

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署今（28）日宣布，美國捐贈約250萬劑莫德納疫苗已完成檢驗，待封緘完畢就可放行，在每瓶施打量、包裝外觀等與先前自購的歐洲進口版本有7大差異，但效力一樣。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，預計6月30日起陸續配送，各縣市7月1日開打。

美國捐贈台灣約250萬劑莫德納疫苗依照出廠時間可分3個不同批號，6月20日傍晚抵台入庫，食藥署同步派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取樣品每批560劑進行疫苗外觀異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗。

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食藥署表示，經同步審查文件資料與檢驗皆合格後，已核發封緘證明書，立即赴倉儲封緘，經完成封緘的疫苗，即可交由疾管署進行後續疫苗接種作業，效期介於10月27日至11月7日。

食藥署也提到，此次美國提供的莫德納疫苗是在美國生產，與先前我國自行採購、由歐洲進口的版本存在每瓶可施打量、外盒與瓶身外觀、標示批號與效期等資訊的位置等共計7項差異，但效力則無差異。

莊人祥指出，完成檢驗封緘的疫苗，預計6月30日起陸續展開配送，並於7月1日開打。

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不同來源莫德納疫苗對照表。（食藥署提供）

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