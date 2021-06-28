拍A片惹議！樹德科大性學所放話檢討學籍 童仲彥說話了！

童仲彥下海拍A片當AV男優。（SWAG提供）

2021/06/28 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市議員童仲彥目前就讀樹德科技大學人類性學研究所博士班生，最近投身拍攝A片成為AV男優，校方今（28）日聲明深表「震驚、惋惜」，還強調近期將開會討論學籍問題。對此，童仲彥下午發文強調行為完全合法，並在臉書公布他課堂上的簡報與全文，表示早已報告過此事。

金色力量黨創辦人童仲彥去年進入樹德科大性學所博班就讀，所長林燕卿表示，因童生曾在國外以性議題論文取得碩士學位，當初入學考時，童生滿腹理想想為台灣性產業合法化發聲，所方期許他能專心於性學研究，未來能成為一位優秀的性學研究學者。

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未料，近日童仲彥和成人頻道SWAG合作拍A片，並大膽獻身擔任男主角，28日公開發行，引起不少爭議。

「太可惜了！」林燕卿說，她在線上課堂上曾數度溝通、規勸，表明不支持童仲彥拍A片，但童仲彥仍堅持己見，該校人類性學所成立20年來，教學目標就是提供正確的性知識、性態度，以及客觀的論述和研究能力，並將所學貢獻於社會，但不希望學生以身試法，畢竟AV產業在台灣尚未合法化，冒然投入易造大眾負面觀感，與對性學所的錯誤解讀。

而樹德科大也發表聲明，表示此事令在國內外性學研究領域占有一席之地的人類性學所的師生，既震驚又惋惜。

對此，童仲彥今日在臉書表示，這張聲明錯誤跟不上時代，現在的SWAG是合法的，「性學所所長竟然不知道」。童仲彥說，他在本月4日性教育理論與課程中已經報告過，SWAG在經檢察官十點指示改正後，已是屬於大法官釋憲的「軟蕊」合法出版品，完全是合法。

另外，童仲彥也公布課堂簡報跟全文，並表示早已準備好要公布。

童仲彥說：「我要以身體政治，突破社會性階層，已詳實報告過，不必為了害怕犯這種大笑話吧？」

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