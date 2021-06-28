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    離島航班銳減 重大傷病無法及時赴台就醫

    澎湖機場出現排隊長龍，卻是排隔日候補班機座位。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機場出現排隊長龍，卻是排隔日候補班機座位。（記者劉禹慶攝）

    2021/06/28 13:16

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由於台灣疫情緊繃，全國進入3級警戒，盡量減少移動，離島航班因應市場機制也大幅減班，澎湖機場現在1日僅5航班，導致機位一票難求，網路上更喊出排隊購票1小時250至300元價格，部分重大傷病者因無機票，無法及時赴台就醫。

    原本暑假是澎湖觀光旺季，澎湖機場每日航班頻繁起降，但今年受到疫情影響，觀光客為之卻步，導致班機航次大幅減少，每日立榮．華信往返4班，加上德安航空馬公至七美往返1班，每日出入境人數銳減至3、400人，與往年同期每日往返萬餘人盛況相比，有天壤之別。

    新近時值暑假，部分在外求學遊子返鄉潮，加上澎湖駐軍施打疫苗後，啟動「專案」放假程序，還有部分需要維修往返台澎兩地的廠商，使得機位一票難求，相對排擠到澎湖民眾前往台灣探親、就醫或急事等交通權益。今日就有一位民眾因重大傷病必須前往台灣就醫，但訂位訂不到，機場候補排到60幾位，根本無望候補登機。

    以往澎湖縣政府與航空公司簽有協議，每班班機保留少數座位，提供重大傷病或急事赴台民眾優先乘坐，但現在澎湖班機大幅減班，報到率又奇高，以昨日為例，候補超過百餘位民眾，僅有4人候補登機，因此澎湖縣政府旅遊處只能盡力協調，外界希望能增開班機或放大機型飛行，但因航空公司在商言商，沒有固定人數或是由縣府出資包機，恐暫時無法有加班機。

    澎湖機場聯合候補櫃檯，數十位民眾等待叫號。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機場聯合候補櫃檯，數十位民眾等待叫號。（記者劉禹慶攝）

    動輒六七十位候補民眾，卻只有少數個位數民眾能補到座位。 （記者劉禹慶攝）

    動輒六七十位候補民眾，卻只有少數個位數民眾能補到座位。 （記者劉禹慶攝）

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