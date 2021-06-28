防堵Delta病毒 嘉市啟動擴大篩檢

嘉義市為防堵Delta病毒，啟動擴大篩檢。（記者丁偉杰翻攝）

2021/06/28 12:46

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕因應屏東爆發Delta病毒群聚疫情，嘉義市將啟動擴大篩檢，對象為曾於6月6日之後至屏東枋山鄉（楓港村、善餘村、加祿村、枋山村），且設籍嘉市或若曾至枋山鄉之學孩童（其父母任一方設籍嘉市），協助轉介嘉市醫院進行核酸檢測（PCR），核酸檢測由公費支應，掛號費須自付。

市府表示，符合資格與條件的篩檢對象，請於6月29日至7月1日間，聯絡嘉市防疫專線聯繫（電話：05-2341150或05-2341908），經衛生局防疫人員協助列冊填報相關訪談資料後，協助轉介嘉市醫院進行核酸檢測。

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市府指出，為避免群聚，落實分流採檢機制，不受理現場報名，限接受預約通報個案，民眾採檢完返家，等待報告期間及採檢結果陰性者，務必進行14天自主健康管理。

經衛生單位通知預約完成者，請依通知時間攜帶健保卡、身分證（如學孩童符合父母任一方設籍嘉市者，請持戶口名簿或戶籍謄本證明）到指定醫院進行採檢。若逾採檢時間、證件不齊全或不符合篩檢資格，恕不受理安排採檢。

採檢報告可至健保署行動快易通APP查詢，若採檢陰性但後續出現相關症狀，要提高警覺，務必至社區採檢醫院（聖馬、中榮嘉義分院、衛福部嘉義醫院）急診就醫。

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防堵Delta病毒，嘉市協助符合資格與條件的篩檢對象，轉介至醫院執行核酸檢驗。（記者丁偉杰翻攝）

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