為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    防堵Delta病毒 嘉市啟動擴大篩檢

    嘉義市為防堵Delta病毒，啟動擴大篩檢。（記者丁偉杰翻攝）

    嘉義市為防堵Delta病毒，啟動擴大篩檢。（記者丁偉杰翻攝）

    2021/06/28 12:46

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕因應屏東爆發Delta病毒群聚疫情，嘉義市將啟動擴大篩檢，對象為曾於6月6日之後至屏東枋山鄉（楓港村、善餘村、加祿村、枋山村），且設籍嘉市或若曾至枋山鄉之學孩童（其父母任一方設籍嘉市），協助轉介嘉市醫院進行核酸檢測（PCR），核酸檢測由公費支應，掛號費須自付。

    市府表示，符合資格與條件的篩檢對象，請於6月29日至7月1日間，聯絡嘉市防疫專線聯繫（電話：05-2341150或05-2341908），經衛生局防疫人員協助列冊填報相關訪談資料後，協助轉介嘉市醫院進行核酸檢測。

    市府指出，為避免群聚，落實分流採檢機制，不受理現場報名，限接受預約通報個案，民眾採檢完返家，等待報告期間及採檢結果陰性者，務必進行14天自主健康管理。

    經衛生單位通知預約完成者，請依通知時間攜帶健保卡、身分證（如學孩童符合父母任一方設籍嘉市者，請持戶口名簿或戶籍謄本證明）到指定醫院進行採檢。若逾採檢時間、證件不齊全或不符合篩檢資格，恕不受理安排採檢。

    採檢報告可至健保署行動快易通APP查詢，若採檢陰性但後續出現相關症狀，要提高警覺，務必至社區採檢醫院（聖馬、中榮嘉義分院、衛福部嘉義醫院）急診就醫。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    防堵Delta病毒，嘉市協助符合資格與條件的篩檢對象，轉介至醫院執行核酸檢驗。（記者丁偉杰翻攝）

    防堵Delta病毒，嘉市協助符合資格與條件的篩檢對象，轉介至醫院執行核酸檢驗。（記者丁偉杰翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    枋寮居民緊張Delta篩檢排長龍 篩站要民眾收簡訊者先來
    2021/06/28 12:38

    枋寮居民緊張Delta篩檢排長龍 篩站要民眾收簡訊者先來
    Delta確診者來過台南 南市國民黨要求入境全面二次普篩
    2021/06/28 12:24

    Delta確診者來過台南 南市國民黨要求入境全面二次普篩

    小額就能投資 小型電子期貨6/28上市
    運將載秘魯返國祖孫21天才採檢 侯友宜：接獲通知立即行動
    2021/06/28 12:08

    運將載秘魯返國祖孫21天才採檢 侯友宜：接獲通知立即行動
    曾與疑染Delta病毒確診者接觸 2台北市民PCR陰性隔離中
    2021/06/28 12:08

    曾與疑染Delta病毒確診者接觸 2台北市民PCR陰性隔離中

    信義房屋與醫界社造界推「全台一家」
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/28 09:24

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/28 09:03

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/28 12:16

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    北市2個月229位外送員車禍受傷 柯文哲：每月公布給業者壓力改善
    2021/06/28 12:42

    北市2個月229位外送員車禍受傷 柯文哲：每月公布給業者壓力改善

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播