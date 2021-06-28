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    運將載秘魯返國祖孫21天才採檢 侯友宜：接獲通知立即行動

    新北市長侯友宜今天早上到新莊區中港國小附幼關心學校線上教學情形。（圖由新北新聞局提供）

    新北市長侯友宜今天早上到新莊區中港國小附幼關心學校線上教學情形。（圖由新北新聞局提供）

    2021/06/28 12:08

    〔記者陳心瑜／新北報導〕屏東武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）印度變異株Delta病毒群聚感染擴大，載送秘魯返國祖孫的防疫計程車駕駛等2名接觸者居住在新北市，但駕駛一度被誤傳為住在台中市，新北市長侯友宜今天被問及，是否覺得中央通報延遲？侯友宜回應，昨天接到中央通知後，就立即採取行動，運將PCR結果為陰性。

    侯友宜今天早上至新莊區中港國小附幼關心學校線上教學情形，媒體問及，台中市府昨天下午澄清計程車駕駛住新北，但新北市並沒有第一時間獲得訊息，會不會覺得中央通報延誤，或者台中市府、新北市府溝通有問題？

    侯友宜回應，昨天一早接獲中央擴大匡列、採檢通知後，就立即請計程車駕駛採檢PCR，PCR採檢結果為陰性，因此，接到通報就快速行動，一刻都不能耽擱。

    印度變異株Delta病毒群聚感染來勢洶洶，雖然居住在新北市的2名接觸者PCR檢驗結果皆為陰性，如何因應Delta病毒往北擴散可能？侯友宜說，新北只要接到通報，就會快速啟動疫調以及相關作為，快速圍堵疫情。

    侯友宜表示，除了根據疫調通報立即採檢，其中1名接觸者送往集中檢疫所隔離；另1名接觸者防疫計程車駕駛，因已經超過21天（6月6日載送秘魯祖孫返國），需進行自主健康管理。

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