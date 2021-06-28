運將載秘魯返國祖孫21天才採檢 侯友宜：接獲通知立即行動
〔記者陳心瑜／新北報導〕屏東武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）印度變異株Delta病毒群聚感染擴大，載送秘魯返國祖孫的防疫計程車駕駛等2名接觸者居住在新北市，但駕駛一度被誤傳為住在台中市，新北市長侯友宜今天被問及，是否覺得中央通報延遲？侯友宜回應，昨天接到中央通知後，就立即採取行動，運將PCR結果為陰性。
侯友宜今天早上至新莊區中港國小附幼關心學校線上教學情形，媒體問及，台中市府昨天下午澄清計程車駕駛住新北，但新北市並沒有第一時間獲得訊息，會不會覺得中央通報延誤，或者台中市府、新北市府溝通有問題？
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侯友宜回應，昨天一早接獲中央擴大匡列、採檢通知後，就立即請計程車駕駛採檢PCR，PCR採檢結果為陰性，因此，接到通報就快速行動，一刻都不能耽擱。
印度變異株Delta病毒群聚感染來勢洶洶，雖然居住在新北市的2名接觸者PCR檢驗結果皆為陰性，如何因應Delta病毒往北擴散可能？侯友宜說，新北只要接到通報，就會快速啟動疫調以及相關作為，快速圍堵疫情。
侯友宜表示，除了根據疫調通報立即採檢，其中1名接觸者送往集中檢疫所隔離；另1名接觸者防疫計程車駕駛，因已經超過21天（6月6日載送秘魯祖孫返國），需進行自主健康管理。
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