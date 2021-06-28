Delta確診者來過台南 南市國民黨要求入境全面二次普篩

南市議會國民黨團書記長李中岑呼籲全國各縣市首長勇敢站出來，大聲要求政府入境全面二次普篩。（圖由南市國民黨團提供）

2021/06/28 12:24

〔記者蔡文居／台南報導〕傳染力更強的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）印度變種病毒Delta，在屏東爆發本土的Delta病毒群聚感染事件，其中確診的屏東白牌計程車司機案14298及案14409曾二度來台南。南市議會國民黨團今天呼籲全國各縣市首長勇敢站出來，大聲要求蔡英文政府入境全面二次普篩。

南市國民黨團書記長李中岑指出，屏東Delta確診者二度到台南，鄉親非常擔心再度發生社區傳播，在市府公布台南有8名家庭群聚確診的前一天，台南市民已到處在傳，大家擔心是否為Delta病毒。

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市議員洪玉鳳說，公布疫調的目的就是希望市民及早防範，以免疫情擴散，所以公布的時間一定要早，而且要確定。市議員李鎮國說，台南突爆出8例確診，中斷連續11天零確診，讓人到開始懷疑實聯制與市府疫調是否確實。

市議員林燕祝表示，印度Delta變種病毒來勢洶洶，且台南市1天就傳出8個病例，真的讓市民陷入驚恐和極度不安，入境要普篩才能將病毒阻絕於境外，且要加強疫苗接種，才能有效遏止疫情擴大。

書記長李中岑強調，為防範Delta，黨團懇請全國22個縣市首長勇敢站出來，要求蔡文政府入境全面二次普篩，並儘速為全民施打疫苗，展現保護自己縣市子民的決心。

南市衛生局表示，安南區家庭群聚感染事件，該案同住者有一位於6月10日曾到過彰化熱區，沒症狀且PCR篩檢為陰性，懷疑此為感染源，將進行血清抗體分析以釐清感染原。對於是否為印度Delta變種病毒，確診者檢體已送中央實驗室分析病毒基因定序。

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