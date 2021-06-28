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    開放輸入或攜帶醫療血氧機入境 食藥署：今年底前每人1台不必申請

    衛福部食藥署今日宣布，考量防疫需求，今日起至12月31日，民眾輸入或攜帶「醫療用血氧機」供防疫自用，無須向食藥署提出專案輸入申請，海關可逕予放行，但每人以1台為限。（圖擷取自優盛網站）

    衛福部食藥署今日宣布，考量防疫需求，今日起至12月31日，民眾輸入或攜帶「醫療用血氧機」供防疫自用，無須向食藥署提出專案輸入申請，海關可逕予放行，但每人以1台為限。（圖擷取自優盛網站）

    2021/06/28 11:56

    〔記者林惠琴／台北報導〕近期有民眾從國外購買血氧機卻因未申請核准，入關時被海關扣留，衛福部食藥署今日宣布，考量防疫需求，今日起至12月31日，民眾輸入或攜帶「醫療用血氧機」供防疫自用，無須向食藥署提出專案輸入申請，海關可逕予放行，但每人以1台為限。

    食藥署醫粧組簡任技正林欣慧表示，醫療用血氧機屬於醫療器材，必須經由食藥署核准進口，但考量近期有些民眾要預防「快樂缺氧」等需求，因此開放每人可輸入或攜帶1台自用。

    不過，林欣慧指出，若有特殊必要，需要輸入或攜帶超過1台醫療用血氧機，可繳納審查費並填具申請書，檢附申請人身分證明文件、醫療器材使用說明書、載有不販售、轉讓或轉供他用意旨的切結書，以及國內、外就診醫療機構出具載有醫療器材名稱的診斷證明或處方提出申請。若因疫情期間不便出入醫院或為居家隔離情形，則可敘明「僅供個人防疫使用」的切結書，取代醫師診斷證明。

    林欣慧也提醒，若是須由醫師或專業人員操作、例如說明書載明須於醫院使用的血氧機，則不符合民眾可申請輸入專供個人自用的醫療器材規定。

    林欣慧並指出，市售血氧機可分為運動用與醫療用，民眾可檢視說明書，運動用會標註不能用於醫療用途或專供運動使用等資訊，其中，運動用血氧機非屬醫療器材管理，攜帶入境無須向食藥署提出申請，僅有醫療用血氧機受到醫療器材管理而有受限。

    此外，林欣慧提醒，目前國內並未開放網路上銷售醫療用血氧機，違規者可依照「醫療器材管理法」處3萬元至100萬元罰鍰。

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