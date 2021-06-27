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    「逼我啃老！」他曝光阿嬤驚人身家 網羨慕喊：缺孫子嗎？

    原PO說，他剛大學畢業時，跑去公司上班月薪5萬，阿嬤還擔心的問他「是不是一個月零用錢18萬不夠花？」示意圖。（路透）

    原PO說，他剛大學畢業時，跑去公司上班月薪5萬，阿嬤還擔心的問他「是不是一個月零用錢18萬不夠花？」示意圖。（路透）

    2021/06/27 21:00

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前在臉書自爆27歲還在家啃老，並稱獨生子單身主義者不怕老了沒錢沒房，文章PO出後引發討論，一名網友以「阿嬤逼我啃老」標題回文，並自曝他阿嬤的驚人身家，文章PO出後，意外引發不少網友稱羨表示「缺孫子嗎」？還有女網友直接告白「缺女友嗎？」

    原PO網友昨（26）日在Dcard上PO文，表示他的阿嬤是地主千金，還是家中獨生女，已經有兩棟大樓在收租，「我記憶中她每一年都在買店面，最近才又買一間」。

    原PO說，他剛大學畢業時，跑去公司上班月薪5萬，阿嬤還擔心的問他「是不是一個月零用錢18萬不夠花？」而他則趕緊告訴阿嬤：「我才23歲，總是要找事做吧？」後來，原PO買了台休旅車，一次載阿嬤去醫院回診，結果被罵車太爛，坐不下去，「之後我買大七」。

    最後，原PO表示，疫情期間，阿嬤特別關心她的身體，表示她還沒死，原PO是長孫，以後要「捧斗」，因此又匯了幾百萬給他。原PO最後也說，「不是我想啃老，但老人家怕我出門工作染疫傳染給她，我也很無奈。」

    文章PO出後，網友紛紛留言表示「你阿嬤缺孫子嗎」、「你缺老婆嗎」、「我可以許願當阿嬤的孫女嗎」、「奶奶我不想努力了收金孫嗎」、「請阿嬤讓我認乾阿嬤」、「阿嬤缺孫女嗎」、「我們可以以結婚為前提交往嗎」、「可以報名當老婆？」

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