餐飲外帶、網購夯 桃園家戶垃圾、資收物增加1成

由於餐飲禁止內用只能外帶，加上網購宅配夯，桃園市的家戶垃圾及資源回收物較去年同期增加1成。（記者魏瑾筠攝）

2021/06/27 20:10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，自上月中旬進入3級警戒以來已有月餘，由於餐飲禁止內用只能外帶，加上網購宅配夯，據桃園市政府環境保護局統計，家戶垃圾及資源回收物較去年同期增加1成。

桃園市環境保護局公關室主任蔡元正表示，由於3級防疫警戒，餐飲、民生消費等均受到限制，網購宅配取代以往頻繁接觸的經濟活動，在宅經濟帶動下垃圾產生量隨之增加，家戶垃圾與資源回收物也較同期增加約1成左右，目前收運的垃圾部分由欣榮焚化廠焚燒，超量的部分則送至八德區的大安掩埋場「打包」，完成後會原地存放或送至觀音區的保障掩埋場暫存。

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蔡元正表示，現行垃圾增量是因防疫3級警戒所致，若3級警戒解除家戶垃圾可望減少，不過最重要的還是在觀音區環保科技園區新設的生質能中心要盡速完成，才能有效分擔桃園的垃圾處理量，目前確定的是中心的鍋爐、鋼構等主結構整體進度已達90%，確定可於10月試燒。

另，欣榮焚化廠日前因內部出現小問題停爐檢修，導致垃圾車大排長龍等進場燒垃圾，桃園市政府環境清潔稽查大隊長羅文林表示，由於欣榮停爐檢修影響垃圾處理量能，導致貯坑中垃圾較多，會視狀況調度調整。

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