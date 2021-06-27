他點外送慘收到「長蛆」便當 網批：花錢買「ㄆㄨㄣ」？

有網友點外送慘遇無良店家，提供腐爛餐點給消費者。（圖取自「爆料公社」）

2021/06/27 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前在臉書社團憤怒地表示，點外送遇到無良店家，送來的餐點已變色，有蛆在緩緩蠕動外，夾起內容物還「牽絲」，網友隨即向外送平台投訴，但發現該店仍在平台上，他只能無奈地在社團發文，提醒大家千萬避開這家雷店。

一名網友27日在臉書社團《爆料公社》發文，怒批「點外送遇到最誇張的一次」，他先前使用外送平台點雞排飯套餐，滿心期待餐點送達，未料想一打開便當盒「東西都是臭的，包裝裡面都是沙石和餿水」，仔細看下方的炒飯已腐爛到長蛆，主餐雞排竟然也發霉了。

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網友立即向外送平台反應，但僅收到餐點退費及補償點數，未有任何正面回覆，該店仍在平台營業「而且廣告打很兇都在第一排」，此外，他在Google map完全查不到店家位置及電話，驚呼原來是「幽靈店家」，讓他大嘆「真的申訴無門」，因此只能在社團發文，呼籲大家在外送平台點餐，一定要記得觀看商家資訊「沒有地址電話評價的不要點」。

貼文下方引起大批網友暴怒回應「有些商家根本就是在民宅內，他只要找到外送平台簽約就做起生意了」、「App沒有負責過濾也很爛」、「200多塊欸…給ㄆㄨㄣ？要這個去垃圾車後面追就有了還花錢買…」，另有網友分享自身經驗「有店面有評價也不一定安全，上次點個深x未歸，呵呵，直接食物中毒，還真的差點未歸嘞，店家依舊持續在線上呢」。

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