台北市定7月2日開打莫德納疫苗 施打年齡擬下修至72歲

莫德納疫苗。（資料照）

2021/06/27 19:51

〔記者蔡思培／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗陸續抵台，最新一批抵達的莫德納疫苗預計30日晚配送，7月1日上午陸續抵達各縣市。台北市副市長蔡炳坤表示，台北市7月1日預計獲配9萬多劑疫苗，預計7月2日開始施打，施打年另可能下修到72歲以上長者。

蔡炳坤說，過去中央撥疫苗都是時間到了才告知數量，各縣市作業較匆忙，這次中央昨天（26）就列表告知莫德納疫苗將於7月1、8日分成兩批配送，台北市第一批約有9萬劑、第二批也約有9萬劑。蔡炳坤表示，台北市過去開放醫院、診所、12區聯合醫院門診部，現在診所接種點還會增加，這一波疫苗將有260個接種點，包括35家醫院，12家聯醫門診部以及213家社區診所。

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蔡炳坤也說，台北市AZ疫苗截至26日還剩下約5%劑量，這幾天應該就會打完，接下來開放預約的全部都是莫德納疫苗。蔡炳坤表示，疫苗預計7月1日抵達，7月2日開放施打，由於莫德納疫苗一瓶可打14至15人，第一波預計可開放72歲以上長者施打。第二批疫苗預計7月8日抵達，7月9日開放施打，預計可開放70歲以上長者施打。

對於外界關心是否有將莫德納疫苗開放給第七類人員施打，蔡炳坤說，第七類所列人員是由中央各部會相對應主管機關造冊，如果是保母，就是由主管機關衛福部造冊，造冊後將疫苗直接送到醫院施打，因此第七類人員的疫苗量，不會算在配給地方政府的疫苗量內。

但蔡炳坤也說，詳細規劃明天會再做討論，原則上會在施打前2天讓大家預約，他也呼籲民眾採上網預約，以便市府準備疫苗與場地，並在預約時段抵達即可。

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