Delta變種病毒來勢洶洶 侯友宜重申入境普篩、2次PCR採檢

為防堵Delta病毒造成社區傳播，新北市長侯友宜重申，入境者全面普篩，入境與隔離期滿各採檢一次PCR。（記者賴筱桐翻攝）

2021/06/27 16:19

［記者賴筱桐／新北報導］武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）印度變種病毒株Delta來勢洶洶，新北市長侯友宜重申入境普篩，且須落實集中檢疫14天、2次PCR採檢，但未被中央採納。被問到中央「阻絕於境外」是否慢半拍？侯友宜今天回應，自己說該說的話，做該做的事，會全力以赴防疫。

新北市副市長劉和然今天在防疫應變會議提到，從去年防疫以來，侯友宜扮演搭配、協助中央的角色，上下一條心，不分地方與中央，昨天侯的談話有部分媒體解讀市長生氣，但其實是語重心長、苦口婆心，帶著難過又氣憤的心情，因為相關議題不是沒有提醒、也不是沒有預告，只要阻絕於境外做到位，病毒就不會到境內。

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劉和然感慨表示，這段時間市民罹患重症死亡，市長心裡很難過，因為本來可以不要發生、也不會發生，但中央面對問題到底態度是什麼？市長希望提醒中央，把做事的態度拿出來。

他說，回顧去年3月疫情剛爆發，侯友宜語重心長、苦口婆心呼籲大家戴好口罩，但「有些人」卻花心思、做梗圖，指健康的人不用戴口罩，還說「新北市長說錯了」，但真正的原因是一開始口罩的數量不夠，只要中央誠懇告訴國人，大家一定可以配合，但是態度錯了，用的方法不對。

再以疫苗為例，侯友宜拜託中央不要再刁難，因為疫苗就是不夠，企業界、宗教團體自願協助購買疫苗，有這麼多人想要幫忙，中央的態度應該全力協助並且感謝，而不是拿程序來擋，到現在疫苗還是沒有進來。

劉和然說，過去已經發生一次國門沒有守好，雙北和很多縣市遭受衝擊，面對Delta病毒威脅，侯友宜6月15日起不斷提醒，中央卻在病毒已經進入屏東後，才宣布入境全面普篩。

劉和然強調，新北面對防疫從來都是上下一條心，中央、地方共同合作，他拜託中央卸下心防，「不要看到新北市的建議防衛心就起來」，新北只要看到問題、有好的建議，都會誠懇反映，中央如果經過專家學者討論決議，「我們不會再多說一句話」，同島一命，希望中央以蒼生、國人為念，放掉其他心裡的想法，現階段最急迫的是讓疫苗趕快進來，達到集體免疫，把疫情控制下來。

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