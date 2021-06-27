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    慟！ 彰化洗腎母女染疫先後離世

    彰化縣今新增1人死亡，是40多歲的洗腎婦人。（彰化縣政府提供）

    彰化縣今新增1人死亡，是40多歲的洗腎婦人。（彰化縣政府提供）

    2021/06/27 16:08

    〔記者張聰秋／彰化報導〕慟！彰化縣一對都要洗腎的母女，媽媽醫院住院，女兒到院陪病照顧，出院後母女同時到另一家醫院附設洗腎中心洗腎，不料，母女都染疫，家裡的父親也一起受到感染，全家3人確診，70多歲的媽媽6月11日死亡，昨天40多歲的女兒不敵病毒摧殘也走了，母女先後離世，讓人不勝唏噓。

    這對母女為醫院群聚傳播鏈的感染者，醫院住院出院後匡列出院病患和照顧病患的接觸者，個案7旬媽媽有糖尿病、高血壓和15年洗腎，6月3日發病、6月6日採檢確診，CT值12，於6月11日死亡，40多歲的個案，有糖尿病、腎臟疾病，6月6日採檢確診，CT值13，病毒量高，於昨天（26日）死亡。

    針對這起1家3口染疫，衛生局長葉彥伯說，洗腎患者本身就是染疫重症的高風險族群，之前全縣已讓洗腎患者全面施打疫苗，個案和媽媽當時疫苗接種對象尚未被列入，該個案提醒大家，年輕有慢性病仍要注意風險，個案的爸爸原本狀況不穩定，幸好，目前趨於穩定，還在醫院治療。

    今年5月疫情爆發至今，全縣累計9人染疫死亡，都有慢性病史，其中，4人為水果販賣商傳染鏈、3人醫院群聚、1人家庭群聚，年紀最長99歲、最年輕40多歲，為今天公布的洗腎婦人。

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    彰化縣今無新增確診者但有1例死亡。（彰化縣政府提供）

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    彰化縣今無確診者沒有足跡公布。（彰化縣政府提供）

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