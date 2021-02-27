參加網美貼文抽獎 她嘆：中獎被已讀不回

原PO參加喜歡已久的網美舉辦的抽獎，沒想到過了2個月對方卻遲遲沒有回覆，讓她感覺非常差。（圖擷取自Dcard）

2021/02/27 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕許多網美會在instagram貼文舉辦抽獎回饋粉絲，不過日前有女網友在社群論壇PO文說，去年12月抽到「迎接2021的小禮物」以及「體驗萱の塔羅」抽獎，文章說私訊領獎，可是到現在已經過兩個月了卻被已讀不回。網美則在IG個頁面回覆會徹底改進。

原PO日前在Dcard發文說，「感覺好差喔。覺得！很！失！望！喜歡很久的網紅居然不守信用」，她出示自己和網美的對話紀錄說，已經等了兩個月了，卻遲遲沒有收到抽獎的禮物。「整起事件從12/23-至今未回覆。迎接2021的禮物，已經快三月了都還沒拿到……」，讓她覺得非常失落，中途甚至感到難過心煩，現在只覺的感覺超差，於是上網爆料。

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沒想到留言有人指稱該網美已經是慣犯，「我朋友之前也有追蹤他，抽到禮物密了也沒有回應，後來Po粉專問她，總算有回。但是我朋友也推掉了，因為真的太瞎了，都快半年了端午節禮物都要變聖誕節禮物XDD」。

對此，網友紛紛留言說，「也太敷衍了吧，講話這麼沒信用，我直接秒退追蹤」、「正常來說在第一次回覆的時候就應該問地址了吧……只回對唷是什麼意思」、「這種的好感度直接歸0⋯」、「沒信用，雖然不知道他誰」、「一直都覺得她形象蠻好的，結果是這樣的人⋯真失望」。

網美也在個人頁面回覆：「今天收到不少訊息的提醒，也重新和身旁夥伴、朋友檢討，謝謝大家給我的建議跟教誨，我會藉此機會檢討並改進。」而未來若有相關抽獎活動，她會徹底改進這個問題，並追蹤得獎者是否收到。

網美在個人頁面回覆：「今天收到不少訊息的提醒，也重新和身旁夥伴、朋友檢討，謝謝大家給我的建議跟教誨，我會藉此機會檢討並改進。」（圖截取自IG）

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