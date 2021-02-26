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    蔡英文問黃偉哲：台南鳳梨的糖度有沒有比較高？

    總統蔡英文上台南市長黃偉哲臉書留言「請教全糖市長：台南鳳梨糖度有沒有比較高？ 」引發網友熱議。（擷自黃偉哲臉書）

    總統蔡英文上台南市長黃偉哲臉書留言「請教全糖市長：台南鳳梨糖度有沒有比較高？ 」引發網友熱議。（擷自黃偉哲臉書）

    2021/02/26 23:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕中國宣布自3月起暫停台灣鳳梨進口，引發各界「爆吃鳳梨熱」挺農民，總統蔡英文在台南市長黃偉哲臉書留言「請教全糖市長：台南鳳梨的糖度有沒有比較高？」網友紛紛按讚助陣。

    台南市長黃偉哲PO臉文「吃爆台灣鳳梨challenge」，籲請農友們放心，市府與農委會一定會協助鄉親，全力支持鳳梨行銷，「台南鳳梨有信心」、「中國不買，我們賣向全世界」。

    總統蔡英文今晚也上黃偉哲臉書，加油留言「請教全糖市長：台南鳳梨的糖度有沒有比較高？」黃偉哲回文說「報告總統：台南的鳳梨甘甜如蜜，總統的香菜無所不在」。

    因為在農曆除夕夜，黃偉哲在臉書PO出全家圍爐照片，並且徵求網友「曬曬你家的年夜飯」；令人意外的是，總統蔡英文也上來留言：「火鍋看起來很好吃，加點香菜提味應該也不錯喔！」

    小英總統繼加料「香菜」後，這次「鳳梨甜度」再發酵熱議。網友助陣說「請總統來我們關廟吃看看就知道了、順便幫忙行銷」、「吃糖=過好日子，這就是台南人」、「請教鳳梨苦瓜雞加不加香菜阿」、「香菜配鳳梨」、「做成鳳梨酥外交一下，讓其他國家被鳳梨攻擊一下」、「台南鳳梨不止全糖，還富含香菜味，總統可以多來嚐嚐，歡迎來台南」。

    台南市長黃偉哲PO文籲請民眾對台南鳳梨要有信心。圖為黃偉哲上電視購物頻道宣傳行銷台南鳳梨。（擷自黃偉哲臉書）

    台南市長黃偉哲PO文籲請民眾對台南鳳梨要有信心。圖為黃偉哲上電視購物頻道宣傳行銷台南鳳梨。（擷自黃偉哲臉書）

    台南鳳梨品質優，並有多元豐富的加工產品。（記者洪瑞琴攝）

    台南鳳梨品質優，並有多元豐富的加工產品。（記者洪瑞琴攝）

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