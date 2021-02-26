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    南投獲贈321萬元眼科診療儀器 嘉惠逾12萬縣民

    南投縣獲贈321萬元眼科診療儀器，設置於集集衛生所。（南投縣衛生局提供）

    南投縣獲贈321萬元眼科診療儀器，設置於集集衛生所。（南投縣衛生局提供）

    2021/02/26 19:53

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣65歲以上老年人口逾9萬人，人口老化、慢性疾病易引發白內障、黄斑部退化、視網膜病變等眼睛疾病，惟竹山等5鄉鎮僅竹山鎮2家及水里鄉1家診所共3位眼科醫師，眼科診療資源極為缺乏，台中中央扶輪社日前即捐贈包括3D視網膜光學斷層掃描儀OCT等價值321萬元的眼科儀器給南投縣，設置於集集衛生所，於26日啟用，以嘉惠5鄉鎮逾12萬民眾。

    南投縣衛生局指出，南投縣眼科醫療院所總計16家（4家醫院及12家診所），主要分佈於南投市4家、草屯鎮4家、埔里鎮5家，竹山、水里、信義、鹿谷及集集5鄉鎮僅竹山鎮2家及水里鄉1家共3位眼科醫師，須服務12萬5175位民眾，民眾一旦有眼科檢查需求，常因不便利性而延遲就醫或不就醫。

    縣府因而於2018年購置眼科儀器1套，並積極協調各界投入眼科人力及設備，採走動式服務，分別在集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉6個衛生所，每月提供至少1次眼科醫療服務，至去月底已服務逾5000人次。

    台中中央扶輪社社長李盈穎暨全體社友得知縣內眼科診療資源極為缺乏，因而申請國際扶輪全球獎助金，以「偏鄉糖尿病視網膜病變視力篩檢及眼科疾病預防計畫」，捐贈價值約321萬元的3D視網膜光學斷層掃描儀OCT（免散瞳彩色眼底照相儀）、眼科專用裂隙燈顯微镜、電腦驗光機、眼壓機等先進眼科儀器給南投縣政府，也呼籲民眾若發現眼睛不適應及早接受檢查及治療。

    台中中央扶輪社捐贈321萬元眼科診療儀器給南投縣政府，縣府秘書長洪瑞智（左）代表頒發感謝狀給中央扶輪社社長李盈穎。（南投縣政府提供）

    台中中央扶輪社捐贈321萬元眼科診療儀器給南投縣政府，縣府秘書長洪瑞智（左）代表頒發感謝狀給中央扶輪社社長李盈穎。（南投縣政府提供）

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