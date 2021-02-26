不再只種百香果 埔里大坪頂農民試種李白南瓜

南投縣埔里鎮農民試種外觀純白色的李白南瓜，像是放大版表皮光滑的洋香瓜。（記者佟振國攝）

2021/02/26 18:39

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮合成里大坪頂百香果專區去年爆發「種苗之亂」，許多果農飽受損失，農民洪順德索性提早砍除植株改種南瓜，除了橘黃皮的東昇、綠皮的栗子南瓜，還試種外觀純白色的李白南瓜，碩大果粒高掛棚架，宛如放大版的洋香瓜，尤其皮薄、果肉厚，吃起來口感鬆軟綿密，除了分送親朋好友大快朵頤，今年也計劃量產推廣。

埔里鎮是全台百香果最大產區，又以大坪頂最多，但去年許多農民使用的種苗品質出包，導致產量減少、產期大亂，加上後期又有疫病影響，許多農民忍痛放棄，但距離春季栽種新果苗還有3、4個月，農民洪順德則是改種南瓜。

請繼續往下閱讀...

果園內除了一般橙黃色的東昇南瓜、綠皮栗子南瓜，也嘗試栽種外觀純白色的李白南瓜，顆顆碩大的李白南瓜掛在棚架上，幾乎跟成人的頭一樣大，像是放大版的洋香瓜，讓民眾十分好奇。

洪順德表示，因為是試種，採取地面與棚架兩種方式，栽種於地面的1株只留1朵花，養分全被吸收，果粒偏大，往往超過6公斤以上，至於棚架栽種法，容易保持果色均勻，較美觀，抗病性也較強，至於果肉是淡橘黃色，口感鬆軟綿密，也非常好吃，由於試種產量不多，先送親朋好友或百香果長期訂戶嘗鮮，今年也計劃量產上市。

棚架上高掛重逾6公斤的李白南瓜，農民小心翼翼採收。（記者佟振國攝）

農民洪順德（左2）受去年百香果種苗品質不佳之害，改種多品種的南瓜，果園內橙黃、綠、白色南瓜都有，顯得繽紛亮麗。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法