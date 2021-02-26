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    放棄蓋大樓改花8000萬修復 萬華金義合行列市定古蹟

    「金義合行」外觀。（記者楊心慧翻攝）

    「金義合行」外觀。（記者楊心慧翻攝）

    2021/02/26 20:00

    〔記者楊心慧／台北報導〕「金義合行」位於台北萬華車站對面，1927年創建，建物保存良好，所有權人屬陳義塗家族原打算將建物拆除，蓋14層的商辦大樓，但後來陳家和建築師討論設計大樓的過程中，考量建物為起家厝，家族在此居住近百年，決定放棄蓋大樓，轉而申請市定古蹟，今上午進文資會審議，獲出席文資委員一致通過，預計最快半年內提出修復再利用計畫，修復建物費用粗估為8千萬，未來陳家打算做文教空間，也能借出空間讓社區使用。

    「金義合行」是日治時期，由艋舺仕紳陳義塗創立家族事業的建物，經歷不同時期整併，經營油燈、玻璃、瓷器、味素等民生工業，後期再發展化工、塑膠等事業，為近代綜合商行的代表案例。

    建物為三開間洋式樓房立面磚砌，貼覆不同花色馬賽克磚，內部保留公媽廳、辦公室及原有大門，各項裝修精緻，具建築及藝術價值，並保有完整的後院花園，以雙層迴廊圍繖水池造景的方式設計，設置旋轉梯連通上下層，主要的建材採用金山萬里所採集的咾咕石，為現今台北市內日治時期少數留存至今的花園。

    文資委員趙金勇、郭瓊瑩會中皆表示，金義合行若有相關瓷器技藝、文物對保留文化資產歷史的重要性很高，未來活化再利用可納入。

    陳家委託的建築師呂大吉表示，預計最快半年內完成修復及再利用計畫，修復經費估粗估8000萬，陳家原對開發、保存有遲疑，若開發的話，他們家族記憶都會失去，後來意見整合、取得共識，向文化局申請古蹟身分。

    陳家代表人坦言，若以利益來說，蓋大樓當然最好，但最後考量是陳家的起家厝，若改為大樓，子孫未使用賣掉的機率大，以前大家都住這裡，對屋子有很多感情，趁現在意見能整合，決定將近百年的屋子保留，未來將以文教空間為主，會做一個演講廳，社區若有需要空間也可借出使用。

    所有權人屬陳義塗家族原打算將建物拆除，改蓋14層商辦大樓，照片為商辦大樓模擬照。（記者楊心慧攝）

    所有權人屬陳義塗家族原打算將建物拆除，改蓋14層商辦大樓，照片為商辦大樓模擬照。（記者楊心慧攝）

    「金義合行」內部。（記者楊心慧翻攝）

    「金義合行」內部。（記者楊心慧翻攝）

    「金義合行」後院花園的假山、水景保存完好。（記者楊心慧翻攝）

    「金義合行」後院花園的假山、水景保存完好。（記者楊心慧翻攝）

    「金義合行」後院花園設置旋轉梯連通上下層。（記者楊心慧翻攝）

    「金義合行」後院花園設置旋轉梯連通上下層。（記者楊心慧翻攝）

    金義合行出產的瓷器。（記者楊心慧翻攝）

    金義合行出產的瓷器。（記者楊心慧翻攝）

    從高空往下看的「金義合行」外觀。（記者楊心慧翻攝）

    從高空往下看的「金義合行」外觀。（記者楊心慧翻攝）

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