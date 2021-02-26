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    元宵小提燈正夯 環保署籲電池降階再利用

    環保署表示，109年廢電池回收約4000公噸，回收率約45%，較108年的回收量3700公噸、回收率42%有所成長。（記者羅綺攝）

    環保署表示，109年廢電池回收約4000公噸，回收率約45%，較108年的回收量3700公噸、回收率42%有所成長。（記者羅綺攝）

    2021/02/26 17:55

    〔記者羅綺／台北報導〕今日是農曆正月十五元宵節，不少機關團體及企業向民眾發送各式應景提燈。環保署表示，109年廢電池回收逾4000公噸，回收率約45%，較108年回收量3700公噸、回收率42%有所提升；提醒民眾今晚點亮元宵提燈後，別忘了取出電池妥善回收或「降階使用」。

    環保署表示，除了元宵節提燈，民眾家中的玩具及各類電子電器用品，若需更換電池或直接廢棄，務必將電池拆出回收；取出的電池建議可存放於玻璃罐或塑膠容器；至於可充電重複使用的電池，則要以膠帶黏貼電池正負極，增加回收貯存的安全性。

    環保署指出，民眾使用高耗電的產品，如馬達驅動的遙控車、有聲光效果或震動功能的玩具，當裡面的乾電池電力不足時，可將電池取出，降階使用於耗電量較低的產品上，例如遙控器、鬧鐘等，以將剩下的電力充分利用，達到物盡其用。

    至於哪裡可以回收廢乾電池？環保署說，有販賣乾電池的店家都可以回收，民眾可就近送到超市、量販店、連鎖超商、連鎖藥妝店、無線通訊器材行、攝影器材行等地點回收；或送交住家附近的村里資收站或當地清潔隊資源回收車。

    環保署指出，為加強宣傳廢乾電池回收，全國各地方環保局已在1128輛清潔隊資源回收車上加掛電池回收桶，109年廢電池回收約4000多公噸，回收率約45%，較108年的回收量3700公噸、回收率42%已有所成長。

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