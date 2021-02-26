228連假遊基隆 賞天然美景還可逛委託行懷舊

228三天連續假期，基隆市政府推薦連假到基隆，親近大自然安心旅遊，遊客可以暢遊天然地質景觀、絕美的海岸線、獨特的海港風情，基隆值得一遊。（記者俞肇福攝）

2021/02/26 17:35

〔記者俞肇福／基隆報導〕228三天連續假期，基隆市政府推薦連假到基隆，親近大自然安心旅遊，遊客可以暢遊天然地質景觀、絕美的海岸線、獨特的海港風情，基隆值得一遊；另外，明天（27日）下午2點到8點，基隆「委託行異國新年市集」登場，想懷舊的民眾還可以到市集逛一逛。

基隆市政府觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，天氣逐漸回暖，她推薦遊客選擇戶外景點安心旅遊，喜歡蔚藍海景的遊客可以選擇「和平島公園、潮境公園、望幽谷、外木山情人湖濱海大道」，熱愛山林風光的民眾則可選擇「暖東峽谷、泰安瀑布、富民親水公園、姜子寮」；基隆市政府推出多重玩法，讓遊客24小時不斷電暢遊。

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觀銷處推薦的「24小時基隆不斷電路線」，遊客可以先到周家蔥油餅吃早餐，接著到正濱漁港色彩屋，再到海科館、潮境公園再到廟口夜市，接著到Esquare廣場看郵輪，最後走虎仔山步道到地標看基隆港夜景，深夜到酒吧小酌，晚間到崁仔頂漁市看漁獲拍賣，最後到仙洞吃清魚湯，到基隆外木山步道看日出。

配合228連續假期，基隆長榮桂冠酒店推出住一晚送一晚只要3999元起；國立海洋科技博物館則推出「實境遊戲 –尋船啓事Peekaboat」，這是一款玩家必須利用手機和主題館展品互相搭配，才能成功破關的實境解謎遊戲，民眾只要到海科館玩尋船啓事，就送活動專屬小禮物，還有機會扭蛋抽大獎。

228三天連續假期，基隆市政府推薦連假到基隆，親近大自然安心旅遊，遊客可以暢遊天然地質景觀、絕美的海岸線、獨特的海港風情，基隆值得一遊，圖為基隆望幽谷。（記者俞肇福翻攝）

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