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    228連假來台中當文青！文化局激推2路線「跟著公共藝術去旅行」

    中台灣影視基地公共藝術「時間影格」在夜晚成為霧峰的吸睛圖像。（圖：文化局提供）

    中台灣影視基地公共藝術「時間影格」在夜晚成為霧峰的吸睛圖像。（圖：文化局提供）

    2021/02/26 16:44

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕228連假將至，不想人擠人走馬看花快看過來！台中市文化局指出，台中市有多達519件公共藝術，居全國之冠，推2條路線邀民眾來台中當文青跟著公共藝術去旅行。

    文化局指出，台中市推廣城市藝術，鼓勵各界在城市角落設置公共藝術，去年台中市公共藝術不受疫情影響持續成長，新完成19件作品，全市公共藝術共達到519件。

    文化局指出，這些公共藝術散布在各區各依據建築物和周邊環境量身打造，藝術家不只要顧慮城市美學，更透過作品呈顯在地文化，使公共藝術與民眾產生互動，公共藝術可說是深入地方文化最好的起始點。

    考量228假期將至，特別推薦2條不同路線，推薦公共藝術地點外，也順便推薦附近景點及美食，讓不想人擠人的民眾可以跟著公共藝術當文青。

    文化局指出，第一條路線選從位於台中公園旁的精武圖書館出發，該館入口的公共藝術「冊流」，是藝術家蒐集公園的在地色彩，拼貼出的巨型書櫃，象徵承載台中公園歷史、延續文化的重要性。

    沿著台中公園往台灣大道方向，可以順道造訪中區代表性的文化據點「中央書局」、午餐可到中區美食天地第二市場享受傳統美食，再到柳川水岸散步，探訪衛福部台中醫院長照大樓中庭的「生之芽」及「美好泉源」公共藝術後，再沿柳川到台中文學館，感受日治時期木造建築和文學風。

    另外一條推薦的旅行路線從大里纖維工藝博物館出發，該館本身就是文青熱門打卡點，館內的纖維展覽好玩又好拍；跨過大里溪後可看到大里草湖郵局建物牆面上的公共藝術「郵你真好、千里晴牽」，將大里溪常見的鳥類轉化為信鴿，表達郵局傳遞心意的浪漫意象。

    之後再前往霧峰中台灣影視基地建築上方吸睛的彩色幾何創意圖像「時間影格」，接著可造訪霧峰林家宮保第園區探索全台第一官宅，再登望月峰─獻堂登山步道散步，遠眺中彰投景色，感受文人雅士的浪漫情懷。

    台中醫院長照大樓中庭公共藝術「美好泉源」。（圖：文化局提供）

    台中醫院長照大樓中庭公共藝術「美好泉源」。（圖：文化局提供）

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