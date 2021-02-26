獨家》大埔事件「彰化版」！「張藥房」老闆同學被迫交出祖厝土地

曾秉瑜手拿「土地正義」看板。（記者顏宏駿攝）

2021/02/26 17:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田尾鄉怡心園北面，緊鄰台一線約10公頃的土地，2013年由地主發起名為「10甲自辦市地重劃」，重劃會先後找來捷合、東昇兩家土地開發公司，土地持有人也不斷增加，3年前重劃會推翻原土地分配決議，並重新進行分配，致部分地主權益受損，向法院聲請「土地分配無效」之訴，目前訟訴仍進行中。

今天受害地主曾秉瑜聲稱被「新地主」趕走，對方派怪手將他家的三合院夷為平地，他痛斥重劃會「吃人夠夠」。

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曾秉瑜是田尾「佑仁藥局」的老闆，也是苗栗大埔事件「張藥局」已故老闆張森文的仁德藥專同學，他的土地原本是緊鄰台一線的「黃金地」，後來在重劃會的主導下由其它人取得，他感歎「土地正義」喊了那麼多年，他一個「小蝦米」仍在獨自對抗「大鯨魚」。

「新地主」莊志良是重劃會的理事，他說，「土地是我合法取得」，曾秉瑜被劃分到其它區域，重劃會已補償他293萬元，且他已經領走這筆「補償金」，他多次通知曾搬走屋內有價值的東西，對方卻不聽，他只好自己動手。

但曾秉瑜說，293萬元是「地上物的損害補償」，不是土地價值補償，「我從來沒有認同過這種黑箱作業的土地分配」。

「10甲自辦市地重劃」位於田尾鄉的黃金地段，地點緊鄰怡心園，怡心園目前正改建中，這裡將來勢必成為田尾鄉的觀光發展的「蛋黃區」，地方各方勢力覬覦土地開發利益，紛紛在此購地，而為了主導重劃會，地主一夕之間爆增。

曾秉瑜説，重劃前地主只有2、30名，土地開發商進來後變成300多名，很多人持分不到1坪，這些都是「人頭地主」，透過過半的「民主暴力」取得「蛋黃區」的土地，「我們家族是最大的受害者」。

「10甲自辦市地重劃」當初由當地地主於2013年開始發起，惟土地利益牽涉龐大，分配一直擺不平，以致至今仍未開發，境內土地的兼併購買或訴訟一直持續進行著，部分受害者也組自救會反制，多件訴訟案仍在進行中，其中先後主導開發的捷合、東昇兩家土地開發公司也因故對簿公堂。

曾秉瑜說，這裡面的開發有太多黑幕，他家的三合院土地共有400坪，位於台一線旁，「這是黃金地段」，重劃初期，他經由法院公證分得原位址，合情合理，但重劃會理事長侯傑中等人為取得主導權，找來「更多的地主」，用「多數暴力搶走他的土地」，重劃會完全沒有通知他出席，只寄一張通知書來告知他分配到「其它的土地」，不滿意可以申訴或提告，重劃會用「民主暴力」逼他吞下「沒價值的土地」，他對重劃會、土地開發公司提侵佔、背信告訴，目前仍在訟訴中。

曾秉瑜說，今天一早，他被通知「房子被拆了」，趕到時三合院時已被夷為平地，許多家當都埋在廢墟中。

縣議員黃盛祿說，這處土地開發「黑幕重重」，彰化縣目前有多處類似的開發案，土地開發商是做「無本生意」，他們跟「地方特定勢力」結合，憑侍著法律、行政專業的優勢，用「多數決」逼小市民交出「有價值的土地」，小市民面對土地開發商背後的政治人物、法律團隊，根本是「小蝦米對上大鯨魚」，大家投訴無門，因為「上下交相賊」，對方又有「律師團」，小市民只能任人宰割。

黃盛祿說，這是「大埔張藥房事件」的翻版，300多名地主，有許多人持分不到1坪，「他們只是人頭」，「土地正義」喊了多少年，在鄉下地方處處可見一些「土地開發公司」結合地方勢力和法律人在獵地，有太多受害的地主求訴無門，曾秉瑜只是「冰山一角」。

曾秉瑜說，自辦市地重劃原是「美事一樁」，怎麼會搞成這樣？「我只是一個藥局老闆」，他不懂「土地正義」，只知道自己連祖厝家園都保不住，還要面對一連串的官司。

他說，苗栗大埔事件的「張藥局」老闆張森文是他仁德藥專的同學，蒼天像在捉弄人，經歷這麼多年，他知道張森文為什麼會抑鬱而終，他不懂的是，「土地正義」的問題為什麼到蔡政府時代仍存在？

曾秉瑜的祖厝被拆掉。（記者顏宏駿攝）

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