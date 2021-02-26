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    陳其邁寄「貓站長」明信片 小英：怎麼可以這麼可愛！

    陳其邁昨拜訪雄捷運橋頭糖廠站的貓站長「蜜柑」。（取自陳其邁臉書）

    陳其邁昨拜訪雄捷運橋頭糖廠站的貓站長「蜜柑」。（取自陳其邁臉書）

    2021/02/26 08:45

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨拜訪高雄捷運橋頭糖廠站的貓站長「蜜柑」，並透露已將印有蜜柑的明信片，寄給也是「鏟屎官」的總統蔡英文，蔡英文則在陳其邁臉書留言指出，怎麼可以這麼可愛，謝謝陳其邁寄明信片給她，很期待可趕快收到！

    陳其邁表示，過年期間，高雄捷運在臉書邀請他到橋頭糖廠站，看看活潑可愛的貓站長蜜柑，昨天特地前往拜訪，除了向站務人員致謝、贈送開運紅包和小提燈，也準備肉泥慰勞貓站長辛勞。

    陳其邁說明，去年六月，高捷前往台南收容流浪貓咪的「羅阿姨的小屋」，進行貓站長面試，最後有白貓和橘貓入選決賽，在難以決定的狀況下，站務中心主任問：「你們兩位誰想擔任貓站長？年薪是貓罐頭、貓砂、豪宅一棟。」橘貓「喵」了一聲。

    但淡橘貓辦完領養手續後竟得了貓瘟。在大家的照顧、及帶薪休假3個月下，逐漸康復、完成新進員工訓練，從此，睡覺捲成像橘子一樣的「蜜柑」，正式成為站長，去年9月上任，平時會進行巡站等工作，累時會在貓窩休息賣萌。

    陳其邁公開感謝貓站長蜜柑盡忠職守，守護橋頭糖廠站，並推薦糖廠站內還有貓村花園、貓星石及彩繪裝置的貓咪主題藝術造景，及貓咪郵筒，歡迎大家來看看。

    他進一步透露將印有蜜柑的明信片，寄給也是鏟屎官的總統蔡英文，相信她一定也會想來高雄看看最萌站長，小英在陳的臉書留言，怎麼可以這麼可愛，謝謝陳其邁寄明信片，很期待可趕快收到！

    高雄捷運橋頭糖廠站提供貓站長蜜柑執勤時間表：平日（週三～週五）中午12:00到傍晚17:00，例假日（週六～週日）上午10:30到傍晚17:30，每週一、二公休（如遇國定假日正常出勤），詳情可上網查詢

    總統蔡英文在陳其邁臉書留言，期待趕緊收到貓站長明信片。（取自陳其邁臉書）

    總統蔡英文在陳其邁臉書留言，期待趕緊收到貓站長明信片。（取自陳其邁臉書）

    高雄捷運橋頭糖廠站的貓站長「蜜柑」。（取自陳其邁臉書）

    高雄捷運橋頭糖廠站的貓站長「蜜柑」。（取自陳其邁臉書）

    高雄捷運橋頭糖廠站的貓站長「蜜柑」每週五天固定執勤。（取自陳其邁臉書）

    高雄捷運橋頭糖廠站的貓站長「蜜柑」每週五天固定執勤。（取自陳其邁臉書）

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