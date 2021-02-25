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    工人把大海當垃圾場！釣客火了 彰縣環保局將開罰最重100萬

    彰化漁港興建工程傳出負責浚港的下游包商員工，搭乘膠筏在大海丟棄廢漁網、廢塑膠等東西。（取自中區釣魚資訊社）

    彰化漁港興建工程傳出負責浚港的下游包商員工，搭乘膠筏在大海丟棄廢漁網、廢塑膠等東西。（取自中區釣魚資訊社）

    2021/02/25 19:22

    ［記者劉曉欣／彰化報導］大海不是垃圾場！彰濱工業區鹿港區正在進行彰化漁港興建工程，卻被釣客發現有工人搭乘膠筏把廢棄物往大海丟，彰化縣環保局接獲海巡署通報，確認是負責港區浚深作業的下游包商工人所為，將依照海洋污染防治法開罰20萬元至100萬元。

    彰化縣環保局稽查科長林三能表示，這起事件發生在本月21日中午，有釣客檢舉有人在海上丟垃圾，經過調查確認是彰濱離岸風電運維基地第一期工程，下游包商的員工把浚深港區的廢棄物，其中有廢棄漁網、廢棄塑膠等東西，利用膠筏把廢棄物運到工區外的海域來丟。

    林三能強調，浚港廢棄物也是要依照規定來棄置，不能直接丟入大海裡，因此，將依照海洋污染防治法來裁罰，可罰20萬元以上，100萬元以下的罰款。

    經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，彰化漁港正在進行離岸發電運維基地第一期工程，其中包含碼頭內的浚深作業，這次被釣客檢舉亂丟廢棄物到大海的是下游包商員工，將要求包商派出潛水夫下去勘察，並負責廢棄物的清理，未來工作船也將要求加裝全球定位系統。

    而負責浚深港區的包商表示，工人因為便宜行事，除了接受開罰事實，也將會派潛水夫進行丟棄廢棄物的打撈作業。

    彰化漁港空拍圖。（資料照，彰化縣政府提供）

    彰化漁港空拍圖。（資料照，彰化縣政府提供）

    彰化漁港空拍圖。（資料照，彰化縣政府提供）

    彰化漁港空拍圖。（資料照，彰化縣政府提供）

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