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    健保免部分負擔擬擴大 3族群約47萬人可望受惠

    健保部分負擔新制擬擴大弱勢免部分負擔。（記者林惠琴攝）

    健保部分負擔新制擬擴大弱勢免部分負擔。（記者林惠琴攝）

    2021/02/25 12:11

    〔記者林惠琴／台北報導〕為了避免浪費，健保將推行部分負擔，外界擔心衝擊弱勢族群，衛福部健保署長李伯璋今日表示，除了現行低收入戶等免部分負擔外，已請社會及家庭署提供弱勢相關資料，初步估計中低收入戶的18歲以下、65歲以上的依賴人口，以及重度、極重度身心障礙人口等3類人口也擬納入免部分負擔範疇。粗估約47萬人受惠。

    李伯璋指出，目前規劃的部分負擔方案已送到衛福部討論，包含原本藥費100元以下、慢箋免部分負擔擬取消，首次依照藥費300元以下至1001元以上收取40元至200元，第二、三次拿藥則是付基本費40元；檢驗檢查部分負擔則是分成不同醫院層級收取50至250元，醫學中心會多一點，以及如同藥費作法依照不同級距收取50至300元。

    李伯璋強調，原本曾經討論重大傷病患者取消免部分負擔，但考慮對於相關族群的衝擊，因此就暫未調整。

    至於外界關心弱勢族群，李伯璋說明，除了現行低收入戶等免部分負擔外，已請社會及家庭署提供弱勢相關資料，初步估計中低收入戶的18歲以下、65歲以上的依賴人口，以及重度、極重度身心障礙人口等3類人口也擬納入免部分負擔範疇，但需要修法，預計最快5、6月初步決議。

    根據衛福部統計處資料，截至2019年底，在未計算重複人口的狀況下，分別為中低收入戶的依賴人口有11萬8589人、重度與極重度身心障礙人口有34萬4267人，合計有47萬3478人。

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