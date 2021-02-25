華航將協助送疫苗？謝世謙：還在等疫苗訂單

華航將協助送疫苗？謝世謙今表示，還在等疫苗訂單。（資料照，華航提供）

2021/02/25 12:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空具備零下80度的冷鏈運送技術，能運送須處於極低溫環境的疫苗，不過華航目前尚未接到疫苗訂單，中華航空董事長謝世謙表示，華航在溫控運送裡有獲國際航空運輸協會IATA證書，相關準備都全都已經做好，就在等訂單來。

日前一直有傳言說華航已接獲疫苗訂單，甚至台灣購買的疫苗也有可能由華航來運送。謝世謙表示，疫苗運送是屬於溫控，通常都是廠商生產時就會找好運貨運代理，再由貨運代理去找航空公司運送給貨主，航空公司只是運送鏈裡面的一環；除非衛福部的貨主本身有特別安排，否則疫苗還是會由製造商會選定貨運代理商後，它們在決定由誰運送，不過華航目前仍在等訂單來。

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對於華航今年營運，謝世謙表示，去年第二、三、四季非常艱困，還好有貨運支撐算是平安度過，今年1月、2月客運都沒有，只貨運支撐但有過年期間，整體來說是非常辛苦，加上機組員檢疫時間加長，使機師調度出了點問題，整體運能減少逾10%。不過3月開始有看到中央流行疫情指揮中心要放寬5大類人入境，不過商務旅遊、來台就醫不是整個旅客組成的主力，客運恢復仍須等到國對國解除邊境管制後開放旅遊，不過預期是會慢慢恢復，但預期今年貨運還是我們的主力，對整體營運還是要審慎。

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