為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    華航將協助送疫苗？謝世謙：還在等疫苗訂單

    華航將協助送疫苗？謝世謙今表示，還在等疫苗訂單。（資料照，華航提供）

    華航將協助送疫苗？謝世謙今表示，還在等疫苗訂單。（資料照，華航提供）

    2021/02/25 12:09

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空具備零下80度的冷鏈運送技術，能運送須處於極低溫環境的疫苗，不過華航目前尚未接到疫苗訂單，中華航空董事長謝世謙表示，華航在溫控運送裡有獲國際航空運輸協會IATA證書，相關準備都全都已經做好，就在等訂單來。

    日前一直有傳言說華航已接獲疫苗訂單，甚至台灣購買的疫苗也有可能由華航來運送。謝世謙表示，疫苗運送是屬於溫控，通常都是廠商生產時就會找好運貨運代理，再由貨運代理去找航空公司運送給貨主，航空公司只是運送鏈裡面的一環；除非衛福部的貨主本身有特別安排，否則疫苗還是會由製造商會選定貨運代理商後，它們在決定由誰運送，不過華航目前仍在等訂單來。

    對於華航今年營運，謝世謙表示，去年第二、三、四季非常艱困，還好有貨運支撐算是平安度過，今年1月、2月客運都沒有，只貨運支撐但有過年期間，整體來說是非常辛苦，加上機組員檢疫時間加長，使機師調度出了點問題，整體運能減少逾10%。不過3月開始有看到中央流行疫情指揮中心要放寬5大類人入境，不過商務旅遊、來台就醫不是整個旅客組成的主力，客運恢復仍須等到國對國解除邊境管制後開放旅遊，不過預期是會慢慢恢復，但預期今年貨運還是我們的主力，對整體營運還是要審慎。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紐約出現新變種快速蔓延！ 研究：恐衝擊疫苗效力
    2021/02/25 11:46

    紐約出現新變種快速蔓延！ 研究：恐衝擊疫苗效力
    以色列辦演唱會 要出示免疫「綠色通行證」才能進場
    2021/02/25 10:03

    以色列辦演唱會 要出示免疫「綠色通行證」才能進場
    武漢肺炎》醫護勞力換疫苗？ 菲律賓官員提議 英國說NO
    2021/02/25 06:31

    武漢肺炎》醫護勞力換疫苗？ 菲律賓官員提議 英國說NO
    台灣首見極地般超低溫運送 華航冷鏈認證運送最低達-80°C
    2021/02/01 10:33

    台灣首見極地般超低溫運送 華航冷鏈認證運送最低達-80°C
    生活今日熱門
    女牙助幫男患者擦嘴惹火人妻！ 網歪樓：跪求診所名稱
    2021/02/24 12:35

    女牙助幫男患者擦嘴惹火人妻！ 網歪樓：跪求診所名稱

    以色列接種率近5成 疫苗證實可阻斷武漢肺炎傳播
    2021/02/24 14:01

    以色列接種率近5成 疫苗證實可阻斷武漢肺炎傳播

    虎尾高中學測成績出爐 2人4科滿級分
    2021/02/24 12:25

    虎尾高中學測成績出爐 2人4科滿級分

    屏東縣民公園推免費週末「日落劇場」 228連假起登場
    2021/02/24 12:26

    屏東縣民公園推免費週末「日落劇場」 228連假起登場

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播