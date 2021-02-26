春節國道高乘載管制 警政署粉專：持運孕婦證明小型車不受管制

春節期間，國1、國3及國5部分路段及時段將實施高乘載管制，警政署提醒用路人留意。（翻攝NPA署長室）

2021/02/26 15:56

首次上稿：02.09 14:54

更新時間：02.26 13:52（更新、修正警政署粉專原文之錯誤資訊）

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節出現返鄉車潮，國1、國3及國5部分路段及時段將實施高乘載管制，詳細疏導措施已經公布。對此，警政署粉專「NPA署長室」9日發文提醒用路人留意，原指出高乘載管制人數計算部分「肚子裡的北鼻也算」，今（26）日警政署更正指出，原發文資訊有誤，應為「持有孕婦證明之小型車，即不受高承載管制」。

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NPA署長室9日提醒，春節連假期間，國1、國3及國5部分路段及時段將實施高承載管制，交流道入口處將設置文字型紅底白字禁制性告示牌，明確告知用路人高乘載管制日期及時段；春節旅途期間，望用路人遵守高承載管制相關規定，並聽從相關管制人員的疏導。

針對高乘載管制人數計算部分，NPA署長室9日原文指出「肚子裡的北鼻也算」、「肚子裡一位+1、肚子裡兩位+2，以此類推」，但今日澄清原發文資訊錯誤，正確高乘載人數管制計算部分應為「持有孕婦證明之小型車（同時出示孕婦健康手冊及附照片身份證明），即不受高承載管制」。

春節期間詳細國道交通疏導措施目前已經公告；高公局表示，研判初一至初三將以返鄉、旅遊的南向車流為大宗，而初三至初五收假期間將以北向車流為主，為維持高速公路行車合理服務水準，因此規劃實施交通疏導措施。

除可在宣導網站詳閱疏導措施外，高公局也提醒用路人，行車前可利用「高速公路 1968」手機app查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，以避開尖峰日的塞車時段、路段。

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