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    桃園市容積代金元旦上路 不低於公告現值

    桃園市容積移轉，明年開始實施捐地、代金雙軌制，民眾蓋房子將會更靈活。（記者謝武雄攝）

    桃園市容積移轉，明年開始實施捐地、代金雙軌制，民眾蓋房子將會更靈活。（記者謝武雄攝）

    2020/12/26 20:31

    〔記者謝武雄／桃園報導〕實施23年的容積移轉制度，明年起將有重大改革，以往建物只能捐地換容積，未來可以選擇捐地、繳納代金或可部分土地、部分代金方式換取容積。桃園市都市發展局都市行政科長高宜民說，與公保地受害地主自救會多次溝通後，未來代金不會低於公保地公告現值，以現況來說，除了林口等3個都市計畫之外，其餘地區代金都高於公保地市價。

    桃園市長鄭文燦說，他和自救會成員面對面溝通，也達成代金不低於公告現值共識；代金估價委由3位估價師評估，除了考量建地公告現值，還會考量房價、公保地交易行情。

    高宜民說，目前桃園市33個都市計畫區，除了南崁、林口及「中壢、楊梅、新屋、觀音四行政轄區交界處」等3個都市計畫，公保地市價高於公告現值，其餘都市計畫都低於公告現值，由於代金不能低於公告現值，也使得這些都市計畫公保地在市場上仍有競爭力，地主權益不會受到影響。

    至於南崁等3個都市計畫代金會以「建地公告現值」、「公保地交易行情」作為比較準則，以林口為例，現有公保地價格約為160％，未來代金將介於130％到140％之間；由於南崁等3個都市計畫公保地價格偏高原因，是當地公共設施完善，幾乎買不到公保地，因此，對地主權益影響不大。

    至於收受代金會用在公共設施保留地取得，其中已開闢道路，以往工務局每年編列1000萬元標售既成道路，未來代金可加碼該預算，另外代金也會用於「開瓶計畫」及新闢公園、學校等計畫。

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