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    滿滿正能量蜜棗！車禍截肢務農養家 他種出蘋果大「蘋安棗」

    陳勝華（中）種的蜜棗有「滿滿的正能量」。（記者顏宏駿攝）

    陳勝華（中）種的蜜棗有「滿滿的正能量」。（記者顏宏駿攝）

    2020/12/26 20:00

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住員林市、現年69歲的陳勝華，20多年前擔任貨車駕駛遭遇重大車禍，左腿截肢，面對家庭重擔，一度想輕生，最後他選擇面對逆境，他以父親留下的薄田耕作，逆轉人生，種植的蜜棗，果粒碩大、滋味甜美，被喻為「具有滿滿正能量的蜜棗」，今天立委陳素月、前縣長魏明谷來拜訪他，肯定他不向命運低頭的人生態度。

    陳勝華說，他車禍後躺在床上長達半個月，有半年的時間心情盪到谷底，他失去一條腿，覺得自己「百無一用」，想到4個小孩都得上學，自己是家裡的經濟支柱，面對龐大的壓力，很想「一走了知」，但轉念一想，「一枝草，一點露，天無絕人之路」，他無法開貨車，就到父親的田裡做些農作，從勞動中忘卻煩惱，也從農作中獲得樂趣和成就感。

    他說，自己種過芭樂、檸檬、蜜棗，擁有6分地，最多曾租地耕作到1公頃多，雖然是「斷腿」，但他有義肢，行動較為不便，靠著努力學習，種植的水果總是比別人優異，主要靠宅配直銷。

    陳勝華感謝農委會輔導政策，讓他種出果粒碩大的蜜棗，因為大如蘋果，他取名為「蘋安棗」，這好像暗喻人生，只要不放棄，平安遲早會來到。

    今年受到肺炎疫情影響，全民躁動不安，為求2021年國泰民安、平安早到，魏明谷前縣長、立法委員陳素月、縣議員張欣倩今天特別到陳勝華先生的果園中採果、試吃。

    陳素月說，這是充滿正能量的蜜棗，特別是在疫情蠢動的此刻，總是希望「找到平安，平安早到」!

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    陳勝華（中）種植蜜棗有「滿滿的正能量」，陳素月、魏明谷都慕名嘗鮮。（記者顏宏駿攝）

    陳勝華（中）種植蜜棗有「滿滿的正能量」，陳素月、魏明谷都慕名嘗鮮。（記者顏宏駿攝）

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