新竹市立動物園重開園週年慶 林智堅邀市民同樂

新竹市立動物園重新開園滿週年，市府今天舉行週年慶生趴，市長林智堅也邀市民同歡。（記者洪美秀攝）

2020/12/26 15:57

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市立動物園去年12月28日重新開幕，市府今天在動物園舉行滿一週年的「動物派對」活動，歡慶84歲生日，市長林智堅也與參與變裝的市民同歡，邀請市民來闖關、逛市集。林智堅說，動物園改造計畫導入設計力獲獎無數，入園人次創下169萬新高，除讓動物生活環境變更好，也是最佳生命教育基地，歡迎市民來祝福動物園「生日快樂」。

林智堅說，動物園1936年創立，是全台原址現存最老的動物園，他邀請專業團隊規劃，改造後於去年重新開幕，打造具設計感又以提升動物福祉為主軸的園區，重新擦亮這座被遺忘的動物園的招牌，成為外地人來到新竹必去的景點。

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林智堅說，重新開幕一年來，動物園創造三大改變，第一是提升動物福祉，以接近自然生態的環境，提供動物沒有籠子的展示環境，獲得多項建設大獎肯定；第二是扮演新竹市的「城市交流的大使」，與日本的東武動物園以及高雄壽山動物園結為姊妹園，也和國內各動物園區緊密交流；第三是改造後吸引近170萬人次參觀，門票收入達5700萬元，為觀光和商業的振興帶來效益。

園方表示，週年慶活動也與台北市立動物園的穿山甲、高雄市立壽山動物園黑熊波比、台南市頑皮世界的藪貓卡邦和動物園的河馬樂樂等吉祥物同樂，再由吉祥物一起跳動感生日快樂舞，並抽出大獎iphone12送給扮成動物出席活動的民眾，現場也有特色文創市集、闖關活動、劇團表演。

產發處表示，動物園84週年慶動物派對，因應疫情採取最高標準，入園都要配戴口罩並使用酒精消毒，體溫若超過36.5度也會婉拒入場，動物園人員也會在園區內舉牌巡邏是否未配戴口罩，確保活動能有最高的安全品質，讓民眾玩得開心，並做好防疫工作。

新竹市立動物園重新開園滿週年，市府今天舉行週年慶生趴，市長林智堅也邀市民同歡。（記者洪美秀攝）

新竹市立動物園重新開園滿週年，市府今天舉行週年慶生趴，市長林智堅也邀市民同歡。（記者洪美秀攝）

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