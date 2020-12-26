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    中籤率只有0.03％ 貓纜「101煙火之眼」車廂抽出14位幸運兒

    台北捷運公司公開貓空山區3大絕佳觀景地點。（台北捷運公司提供）

    台北捷運公司公開貓空山區3大絕佳觀景地點。（台北捷運公司提供）

    2020/12/26 15:44

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕迎接2021年，台北捷運公司推出貓空纜車「101煙火之眼」跨年車廂，民眾只要到台北捷運臉書活動貼文下方留言就能參加抽籤。北捷公司統計約有4700則留言，最後抽出14位幸運得主，中籤率僅約千分之3，顯見跨年車廂相當搶手；沒抽到的民眾，北捷公司分享貓空山區3大絕佳觀看煙火地點，一次飽覽台北市夜景及101煙火。

    貓纜「101煙火之眼」跨年車廂，每部車廂為600元，最多可坐5人，未滿5人仍以5人計費。北捷公司指出，12月31日煙火施放前，「101煙火之眼」車廂分別從纜車動物園站（7部）、貓空站（7部）發車，抵達最適合欣賞煙火的轉角二站至指南宮站間，煙火施放期間，全線將放慢行駛，讓民眾從海拔260公尺高空遠眺絢爛花火。

    北捷公司表示，跨年當天貓纜延長營運至凌晨2時，並視現場人潮營運至遊客輸運完畢為止，另為配合中央流行疫情指揮中心及台北市政府的秋冬防疫專案，進入捷運及出入8大類場所務必戴口罩，如經勸導不聽者將開罰3千元至1萬5千元。

    北捷公布貓空山區跨年絕佳3大觀景地點

    北捷公司也公布貓空山區跨年絕佳3大觀景地點，景點1為搭到指南宮站下車後，左轉前往「凌霄寶殿」，就能居高臨下觀賞101跨年煙火；再來可以在貓空站前三叉路口右轉往田寮橋方向，步行約6至10分鐘，就是觀賞101煙火的最佳地點，還能看到台北市夜景。

    景點3，北捷公司推薦在貓空站前三叉路口直行，有許多擁有視野景觀絕佳的餐廳，可以俯瞰整個台北市及101煙火，遠眺還能看到摩天輪。

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