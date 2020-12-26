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    顏擇雅談言論自由：中資不易舉證 台灣只能見招拆招

    童書《等爸爸回家》日前被踢爆疑似替中國防疫大外宣，我國文化部月初表示已要求業者不得發行，引發言論自由論爭。（新北市文化局提供）

    童書《等爸爸回家》日前被踢爆疑似替中國防疫大外宣，我國文化部月初表示已要求業者不得發行，引發言論自由論爭。（新北市文化局提供）

    2020/12/26 14:54

    〔即時新聞／綜合報導〕童書《等爸爸回家》日前被踢爆疑似替中國防疫大外宣，我國文化部月初表示已要求業者不得發行，引發言論自由論爭。對此，作家顏擇雅也發文評論此事，認為多數台灣人應該是既反對政府從事出版審查，又認為政府應該有所作為阻擋北京宣傳滲透，兩者雖然不矛盾，但中資卻不易舉證，「台灣只能見招拆招，大家一起在過程中學習」。

    顏擇雅在臉書發文表示，如果台灣應該要有百分百的言論自由，任何北京出資的愛國、愛黨文宣不只可以在台灣公然出版，也可以用免費贈送的方式，廣發給中小學生，「如果誰要說鄭南榕會支持這種言論自由，我只能說，你還滿敢講的」，更指出大多數台灣人應該和她一樣，既反對政府從事出版審查，又認為政府應該有所作為阻擋北京宣傳滲透，「例如，阻擋央視在台上架，就是行使主權，而非打壓言論自由」。

    顏擇雅提到，儘管兩者不矛盾，但是不容易「一刀切」，例如有童書用親情包裝中國的抗疫努力，卻完全不提官方在疫情擴大中必須扛起的責任，在許多人眼中就成了中共宣傳，最終全面下架，「這樣，算不算打壓言論自由？」

    顏擇雅直言，問題在於中資舉證不易，「如果有證據證明這家出版社是中資，問題就會單純很多，問題是中資又沒那麼笨」、「所以我認為這是棘手問題，臺灣只能見招拆招，大家一起在過程中學習」。

    作家顏擇雅也發文評論此事，認為多數台灣人應該是既反對政府從事出版審查，又認為政府應該有所作為阻擋北京宣傳滲透。（圖擷取自臉書）

    作家顏擇雅也發文評論此事，認為多數台灣人應該是既反對政府從事出版審查，又認為政府應該有所作為阻擋北京宣傳滲透。（圖擷取自臉書）

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