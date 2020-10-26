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    桃園首創社宅家電以租代買 空調、家具通通有

    桃園市長鄭文燦（中）今天出席「社會住宅空調家具以租代買」簽約典禮提及，他對桃園社會住宅的目標有三項，不僅要蓋的好、住的好，還要管的好。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市長鄭文燦（中）今天出席「社會住宅空調家具以租代買」簽約典禮提及，他對桃園社會住宅的目標有三項，不僅要蓋的好、住的好，還要管的好。（記者魏瑾筠攝）

    2020/10/27 00:15

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園推動社會住宅，並提供簡單家具、家電，以及便宜的租金，讓房客可以提著行李就入住，為了減輕桃園市政府管理、民眾報修等問題，桃園市政府住宅發展處首創社會住宅空調、家具以租代買，讓廠商提供優良、耐用及可回收的產品，以10至12年不等的保固期，提供最慢72小時內的完修服務。桃園市長鄭文燦表示，桃園的社會住宅不僅要蓋的好、住的好，還要管的好，未來還可作為循環經濟的代表作。

    鄭文燦今天出席簽約典禮時表示，他對於社會住宅的目標有3項，一是蓋的好要讓社會住宅成為樂活社區，不比豪宅差是好宅；二是住的好不僅讓房客住得舒服也住的平價，租金是市價的8折，讓居民能降低負擔；三則是管的好，以租代購就是要把維護品質做得好。

    鄭文燦介紹，大金空調將提供省電、低噪音且具備冷暖功能的空調設備，並保證72小時內完修；遠東鐵櫃鋼鐵供應的家具材料符合國家檢驗標準、甲醛釋出量符合業界最高標準，確保住戶健康，並保證72小時內完修，其中床組可於48小時內完修。

    桃園市政府住宅發展處長莊敬權指出，目前全市唯一入住的社會住宅中路2號，已入住212戶，近1年通報的家具維修案件數量有1023件，其中空調問題占129件、家具問題占50件。

    為了善用設備供應商的維修能力，並加強設備保固，桃園市府分別與大金空調及遠東鐵櫃鋼鐵廠，簽訂10、12年租約，在八德2號、八德3號、蘆竹1號及中路1號社會住宅，共1163戶，提供空調、家具產品設備規劃、租賃、保養維修等服務。另，中路3號、蘆竹2號，共947戶，則僅有提供家具產品規劃、租賃、保養維修等服務。

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